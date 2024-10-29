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果然是質感王！搭星宇航空送Aesop過夜包　7件小物價值2050元

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記者李薇／台北報導

疫情解禁之後，出國度假已經逐漸成為日常，星宇航空以質感服務受到顧客喜愛，從明年開始，長程線的頭等艙選用澳洲療癒系品牌Aesop啟程旅行組，商務艙則是選用天然草本THREE打造的過夜包，超奢寵的服務，讓旅客能徹底放鬆。

圖／starluxairlines IG）

▲星宇航空與Fabbrica Pelletterie Milano、Aesop合作推出頭等艙過夜包。（圖／翻攝starluxairlines IG）

針對需要久坐的長程線，星宇航空頭等艙攜手Fabbrica Pelletterie Milano包款，搭配全新Aesop啟程旅行組，總共多達7樣洗漱保養用品，有乾洗手、護手霜、保濕面膜、護唇膏、牙膏等，小巧的瓶身設計具有文青質感，在官網上單獨售價就要2050元，坐頭等艙就可以免費擁有。

 ▲Aesop。（圖／翻攝官網）

▲Aesop官網販售的7件旅行組，含乾洗手、護手霜等，2,050元 。（圖／翻攝Aesop官網）

圖／starluxairlines IG）

▲星宇航空與THERR合作推出商務艙過夜包。（圖／翻攝starluxairlines IG）

商務艙則攜手日系品牌THREE，天然草本的自然氣息，之前登台就受到很多粉絲喜愛，溫柔簡約的盥洗包裡面，擁有舒眠晶摩油、基萃水凝乳以及潤唇膏，是品牌非常經典熱賣的保養系列，讓旅客在長時間的搭機旅途中，也可以感受到放鬆療癒的氛圍。

圖／starluxairlines IG）

▲THREE質感簡約的氛圍，男女都適合。（圖／翻攝starluxairlines IG）

另外，豪華經濟艙也與知名品牌SMILEY合作，以超可愛的黃色愛心盥洗包展現年輕活力，而且去回程都是不同包款，讓人每次坐上機位都會有滿滿驚喜。

▲▼ 。（圖／IG）

▲黃色愛心的SMILEY盥洗包，去回程都不一樣，給人滿滿驚喜。（圖／starluxairlines IG）

關鍵字：

星宇航空, THREE, AESOP, 保養, 過夜包, 盥洗包

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