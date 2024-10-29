舒淇可甜可辣根本逆生長！穿MK洋裝露完美直角肩、換毛衣美成女大生

記者鮑璿安／綜合報導

女星舒淇已經變成時尚的代名詞，最近她在個人IG驚喜PO出一系列美照，身穿美國時裝設計師品牌Michael Kors新裝，以黑色洋裝和粉色蕾絲裙兩套造型營造出截然不同的美感，甜美和性感兼得，逆齡狀態曝光完全是逆生長。





▲舒淇身穿Michael Kors2024秋冬系列高級成衣，一頭披肩長髮搭配黑色不規則洋裝大秀性感曲線。（圖／品牌提供）





▲舒淇狀態逆生長 。（圖／品牌提供）

舒淇風格多變，最近她身穿Michael Kors2024秋冬系列高級成衣，一頭披肩長髮搭配黑色不規則洋裝大秀性感曲線，設計師Michael Kors巧妙融合30年代精鍊的雕塑式剪裁與90年代流線型線條，呈現出雋永風格，緞面裙身在舒淇演繹之下看起來溫柔又火辣，露出直角肩，顯得身材比例相當高挑。而舒淇又再換上粉紫色蕾絲裙裝，疊搭厚實的毛衣，以唯美的側臉出鏡，傳遞出非常日常甜美的感覺，任何造型都難不倒。

▲舒淇就示範了Liberta酒紅色絲滑皮革手拿肩背包。（圖／品牌提供）

舒淇身兼Bottega Veneta品牌大使，就示範了全新包款Liberta酒紅色絲滑皮革手拿肩背包，以極簡和輕盈的概念為主軸，點綴上編織金扣，作為方包而言相當有辨識度。品牌一向以編織工藝為看家本領，今年反其道將絲滑皮革融入備受矚目的Andiamo、Hop和嶄新的Liberta包款，更顯現代化和俐落。