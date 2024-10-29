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日本爆紅「秋葵綠茶」3周內改變身材！超簡單做法公開　用喝的就能瘦

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▲秋葵綠茶 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本爆紅的「秋葵綠茶」 含有大量膳食纖維，可以讓減肥族產生飽足感 。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

若經常外食覺得身體負擔很重，那麼可以試試日本爆紅的「秋葵綠茶」，在日本有「綠色人蔘」之稱的秋葵，因為含有大量膳食纖維，可以讓減肥族產生飽足感，不過礙於黏膩口感，讓許多人卻步，所以日本就爆紅一款秋葵綠茶，少了濃稠口感超好入口，簡直是新一代減肥神器！

日本節目《こんな私は何を食べればいいですか？ 》中，有女星斉藤こず恵實測過「秋葵綠茶」的功效，連續喝了3周時間，身材竟然產生變化，不僅窈窕有型，也更加輕盈了。原因就出在秋葵的神療效，在日本有「綠色人蔘」之稱的秋葵，富含膳食纖維，可以將人體內的廢物清乾淨，促進排便順暢，進而讓肌膚由內而外散發光澤，不過大家都知道秋葵的口感黏稠，不是人人都能夠接受的，而秋葵綠茶的誕生，瞬間解救了害怕秋葵的人。

秋葵綠茶身為減肥神器最主要的原因，就是增加了「補水量」，來代替一般的含糖飲料，而且當秋葵遇上綠茶之後，可以有效減緩熱量吸收，每100公克的秋葵含有近200毫克的鉀離子，也有消水腫的效果，維生素A、β-胡蘿蔔素成分更能夠預防癌症的發生，就算不想減肥，也是很健康的食材之一，而秋葵綠茶不需要一直喝，一般在三餐飯前先喝一杯，就能避免暴飲暴食。然而若是容易過敏、腹瀉，或是心律不整的人，則要注意飲用。

秋葵綠茶做法：

1.先將秋葵洗淨去蒂頭，切成小段備用
2.市售綠茶包熱水沖開，約3至5分鐘後將茶包取出
3.加剩餘冷水至1公升，放入切好的秋葵，放入冰箱冷藏8至12小時即可飲用

關鍵字：

秋葵, 秋葵綠茶, 減肥, 健康, 飲品

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