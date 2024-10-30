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林依晨42歲生日感言：對世界上更多角落釋出善意

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▲▼林依晨42歲生日感言。（圖／翻攝自IG/林依晨）

▲林依晨完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/linyichen.ariellin，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

林依晨昨（29日）迎來42歲生日，她在IG上寫著：「感謝我平安健康地過了這一年，學習到很多不同功課，也應當對世界角落釋出更多善意。」有「晨神」之稱的她，每每開口就是金句，盤點她曾說過的字字句句，總讓人能悟得一些人生道理。

▲▼林依晨42歲生日感言。（圖／翻攝自IG/林依晨）

林依晨今年在演藝圈繳出漂亮成績單，昨（29日）歡度42歲生日，IG上她放上吹蠟燭慶生的照片，相當溫馨，生日當天她也有感而發寫著：「又生日了，感謝我平安健康地過了這一年，感恩成就我的所有人、物和事件，學習到了很多不同的功課，真的該將自己所得所學分享給需要的人，也應當對世界上更多角落釋出更多善意。

#你真的要多嘗試，每一段情感都不會白白經歷，你好好經歷的每一段感情，都會塑造妳成為一個更豐富更有魅力的女性。

#深藏在心裡的不算愛，只有付出並讓對方收到才叫真正的愛。

#當一個人對自己的狀態是滿足的，適合你的人才會來。

▲▼林依晨42歲生日感言。（圖／翻攝自IG/林依晨）

#婚姻的本質是生活，累積足夠的默契、同理心，不至於太難。

#每個前任都有意義，也會讓你更靠近最後那位。

#我心目中理想的愛情，就是一份可以兼具友情、愛情和親情的關係。

#你喜歡我和我喜歡你是兩件事，但是也會有期待之後能走在同一條軌道上，就是你也喜歡上我。我也很能等的，等到我心中出現一個聲音：「你該放下了」，我就會頭也不回地往前走。
 

關鍵字：

生日, 感言, 愛情觀, 人生道理, 林依晨

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