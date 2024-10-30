鬼塚虎大勢「德訓鞋」7色一次看！王源同款Converse夾心厚底鞋超燒

記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著復古德訓鞋的熱潮狂燒，Onitsuka Tiger也加入戰局，這次帶來名為TOKUTEN的簡潔鞋款，一共7種麂皮、皮革配色搭配上虎爪線條超有辨識度。而Converse近日更宣佈大陸男星王源擔任全球品牌代言人，他上腳Run Star Legacy CX夾心厚底鞋，掀起討論話題。

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎於本季帶來大勢德訓鞋款TOKUTEN。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger鬼塚虎於本季帶來大勢德訓鞋款TOKUTEN，相信很多人第一眼就愛上，設計靈感源自80年代經典室內鞋，將復古廓形變得現代，鞋面設計簡約，鞋側飾有品牌經典的虎爪紋，並結合 T 字頭鞋頭與杯型結構，可以說是辨識度十足。這次鞋款也特別分為麂皮款三色與光滑皮革款四色，擁有鐵灰色底、淺灰色底、駝色底等多種配色，交織出簡潔魅力，在日常就能夠輕鬆搭配。





▲王源身著個性十足的Run Star Legacy CX夾心厚底鞋與休閒西裝。（圖／品牌提供）





▲大陸男星王源擔任Converse全球品牌代言人。（圖／品牌提供）

大陸男星王源擔任Converse全球品牌代言人，此次上身演繹Converse CHUCK家族經典潮流單品，他身著個性十足的Run Star Legacy CX夾心厚底鞋與休閒西裝，盡情散發自由魅力。鞋款在經典Chuck Taylor黑色帆布元素基礎上延伸出新潮厚底，不規則底部形狀與大膽的增高設計，還有輕量CX發泡鞋墊和EVA發泡中底帶來舒適腳感體驗。