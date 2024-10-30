星巴克萬聖節「全品項第二杯半價」　一起揪咖搞怪喝咖啡

▲星巴克在萬聖節推出第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

萬聖節來了！星巴克在10／31當天推出第二杯半價優惠，號召星迷們參加派對之餘也別忘揪咖喝咖啡，85度C則對萬聖節推出5,000元抽獎活動，微風則針對旗下分店，在萬聖節當天推會員單筆消費滿5,500以上，即享會員點數8倍回饋。

星巴克10／31限定一天推出「Trick or Treat 萬聖節 第二杯半價」優惠，活動期間消費者至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。

其優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，另不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

85度C今年以「不給糖就搗蛋」為主題，推出了全新COSPLAY套餐，包含應景的蛋糕和飲料，除了造型蛋糕，飲料也提供「靜岡抹茶鮮奶」與「抹茶拿鐵咖啡」兩款選擇，使用靜岡抹茶粉調製，帶有淡淡甘甜與苦味，搭配蛋糕更加美味。除此之外，消費者購買套餐還可參加抽獎，85APP會員有機會獲得5,000元禮物卡，共計8名幸運得主，優惠活動將持續至10／31。



微風廣場針對旗下分店，包括微風本館、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高，在10／31萬聖節當天也推出限定優惠活動，使用微風積點禮遇會員單筆消費滿5,500以上，即享會員點數8倍回饋。