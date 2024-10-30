謝盈萱撞衫柯佳嬿愛上Max Mara外套　勸敗詹子萱用「金鐘獎金買」

記者鮑璿安／台北報導

Max Mara 在微風南山打造Jacket Circle期間限定裝置，今30日邀請謝盈萱、柯佳嬿、詹子萱一同演繹Olimpia Jacket，三人都喜歡品牌優雅的女力形象，而詹子萱剛奪得金鐘迷你劇集最具潛力新人獎備受關注，她說自己最喜歡的單品是身上的外套，柯佳嬿則虧她「（得獎）有獎金吧」，鼓勵她直接買下。





▲Max Mara 在微風南山打造Jacket Circle期間限定裝置，（右起）柯佳嬿、謝盈萱、詹子萱一同演繹Olimpia Jacket。（圖／品牌提供）

謝盈萱此次詮釋Olimpia Jacket內搭黑色高領毛衣與及地的駝色長褲，她透露對於品牌的第一印象就是非常漂亮，尤其是大學時期就喜歡上標誌性的駝色大衣單品。而她與詹子萱兩人在影集《影后》中有合作，笑稱今天像是媽媽帶女兒出門，更現場上演一段逛街橋段，「來啊要什麼媽媽買給妳，給妳買人生第一件大衣」。詹子萱則說自己也很推薦這件外套，搭配牛仔長褲、球鞋就有種休閒感覺。





▲謝盈萱詮釋Olimpia Jacket內搭黑色高領毛衣，她透露對於品牌的第一印象就是非常漂亮 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿以黑色背心搭配西裝外套。（圖／品牌提供）

柯佳嬿以黑色背心搭配西裝外套，她形容三人穿上同款外套像是「飛天小女警」一樣，不一樣的身材卻可以搭配出屬於自己的風格，外套輕盈溫暖，自己私下也會很喜歡，休閒、正式場合都可以滿足。





▲Max Mara Jacket Circle裝置今年在米蘭首次公開亮相，現於台灣微風南山正式登場 。（圖／品牌提供）

▲經典的Olimpia Jacket 。（圖／品牌提供）

Olimpia Jacket以古希臘神話中的強大女神命名，搭配完美的肩線比例和雙排扣設計，更傳承品牌工藝，以198分鐘的工時和90個步驟宛如藝術品。Max Mara Jacket Circle裝置今年在米蘭首次公開亮相，現於台灣微風南山正式登場，即日起11月13日展開，將可愛的巨大紐扣搬進店，也向所有女性致敬，同時展示此款經典的Olimpia Jacket。

▲（依序）HowZ、王ADEN現身ALLSAINTS英國訂製大型騎士皮衣裝置 。（圖／品牌提供）





▲ALLSAINTS 訂製大型 Balfern 羊皮騎士皮衣裝置企劃將於10月25日至11月24日於台北微風南山1樓登場 。（圖／品牌提供）

同時，ALLSAINTS訂製大型Balfern羊皮騎士皮衣裝置繼於2025年春夏時裝秀秀場上首次現身之後，正式展開世界巡迴，微風南山百貨成為亞洲第二站。於10月25日至11月24日於台北微風南山1樓隆重登場，此次也特別展出限量Archive典藏系列，以現代風格和全新剪裁重塑過去三十年的經典之作， KELSEA連帽抽繩羊皮皮衣以運動風帶出全新變化，注入一絲動感活力。SKYE雙口袋皮衣則經過水洗仿舊處理，搭配軍事細節及立領，充分體現對經典的現代詮釋。