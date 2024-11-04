2025巴黎春夏時裝周BLACKPINK造型一次看！Lisa和Zendaya同框太美

文／美人圈

BLACKPINK四位成員作為品牌全球大使、代言人，近期前後亮相於巴黎秀場，全新造型也讓粉絲們又驚又喜，更霸佔了網路話題討論度！本篇統整出2024巴黎時裝周，BLACKPINK四位成員分別出席不同品牌的造型，四人四色閃耀巴黎，完美演繹各品牌調性！

BLACKPINK Jisoo：Dior 2025 春夏女裝系列巴黎時裝週

率先在2025巴黎時裝周登場的是Dior品牌大使Jisoo！Dior於巴黎羅丹美術館舉辦的2025春夏女裝系列大秀上，Jisoo搶先穿上全新發佈的Dior 2025春夏系列，完全就是Dior親女兒的待遇！Jisoo這次一改以往甜美公主形象，俐落的扎起高馬尾，搭配視覺感較淡的妝容，更顯Jisoo本人的優雅大氣。新款服飾將襯衫兩邊往下拉為平口，配上扣環肩帶，內搭皮褲與流蘇裙，看起來更率性俐落。手袋則選擇了鑲滿水鑽的Lady Dior，為整體造型更增添亮點。

▲Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

Jisoo近期雖然沒有音樂方面的作品，但Jisoo本人也在泡泡向粉絲透露個人專輯正在進行製作，且新劇《流感》以及電影《全知讀者視角》也都正在積極準備中，《流感》更是已經發出預告、劇照，粉絲們絕對要耐心等待！

BLACKPINK Jennie：Chanel 2025 春夏系列巴黎時裝周

Chanel 2025春夏大秀一樣在御用秀場巴黎大皇宮，這次放置了一座巨型鳥籠，使模特兒們穿過其中。這座鳥籠對於Chanel來說具有明確的代表性，帶領我們回到30多年前的經典香水廣告，同時也呼應本季自由飛翔的核心主題。而Chanel全球品牌大使Jennie也以全新造型在壓軸登場，Jennie換上金髮，身穿來自Chanel 2025早春系列的水藍色的針織衫與短褲，搭配同品牌的長珍珠項鍊以及Chanel小牛漆皮經典手袋，在人群中非常突出，就像隻優雅又性感的藍色波斯貓，完美詮釋什麼叫「人間香奈兒」，更有網友說根本就是香奈兒版本的愛麗絲夢遊仙境，令現場陷入瘋狂！

▲Jennie。（圖／IG@oddatelier）

Jennie在創立個人廠牌後活動不斷，也於10／11回歸發佈全新個人專輯，日前釋出新歌〈Mantra〉片段預告，就讓粉絲們超級興奮及期待！

BLACKPINK Rosé：Saint Laurent 2025 春夏系列巴黎時裝周

Saint Laurent創意總監Anthony將2025春夏系列大秀場地移回品牌總部的露天庭院，聚焦品牌靈魂聖羅蘭先生、展現璀璨全盛的80年代。Rosé作為全球品牌大使，本次出席時裝周身穿Saint Laurent 2024早秋系列的棕色系皮草大衣和裸膚色蕾絲拼接短款連衣裙，搭配透膚黑絲襪和同品牌的綢緞尖頭高跟鞋，並以一頭金色捲髮完美襯托她的白皙膚色，盡展貴氣與性感氛圍。事後Rosé也在IG上發出她和和模特們以及創意總監Anthony玩起韓國酒桌遊戲的片段，溫馨場面簡直太可愛！

▲Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie）

Rosé在離開前經紀公司YG後，遲遲沒有正式的音樂作品，直到近期才官宣和美國大型唱片公司Columbia Records（哥倫比亞唱片）簽約，並正式宣布將在12／6將帶著個人首張正規專輯《rosie》回歸樂壇，更令粉絲興奮的是，這回的專輯更一口氣收錄了12首新歌，且全是Rosé參與創作的歌曲，滿滿誠意讓粉絲們超級期待！

BLACKPINK Lisa：Louis Vuitton 2025 春夏女裝系列巴黎時裝周

Lisa成為LV全球品牌代言人後的首秀來了！LV這次選在巴黎羅浮宮卡利庭園呈獻2025春夏女裝系列，而Lisa這次首次作為全球代言人看秀，搭配的包包是LV 25春夏未發布款，由此可知品牌對她的重視程度，更和另一位全球代言人千黛亞（Zendaya）緊挨第一排座位，畫面氣場拉滿，立刻登上X（前Twitter）熱搜，展現其影響力。網友也直呼Lisa和LV簡直絕配，Lisa憑藉身高、氣場，能完美的詮釋出LV現在所追求的女性力量感。

▲（右）Lisa與Zendaya同框。（圖／IG@lalalalisa_m）

11月即將來台的Lisa近期也是活動資源滿滿！先前剛釋出新歌〈Rockstar〉、〈New Woman〉皆得到好成績，獲TMA獎項，在10月3日也釋出新曲〈Moonlit Floor〉，更於10／15為維密大秀演出，讓粉絲們相當幸福！

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