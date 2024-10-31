7款低預算輕奢包！趙露思時裝周同款被問爆　韓星愛包萬元初入手

文／美人圈

想要入手精品包卻總是苦於預算不夠多？不用煩惱了！本篇貼心幫你整理出2024下半年低預算輕奢包，不僅全部價位落在1-3萬內，還兼顧百搭耐看性，韓星款也有，趕緊下滑看有哪些上榜吧。

▲金世正、李泳知同款包包都好入手。（圖／IG@clean_0828、@youngji_02）

2024低預算輕奢包推薦

VERSACE Tag Bowling肩背包

趙露思日前受邀出席VERSACE米蘭時裝周，除了兩隻愛犬doe、點點成焦點外，手上搶先背上品牌最新Tag Bowling肩背包！保齡球包長型包身輪廓以Nappa軟皮製造，搭配奢華金屬細節包括VERSACE浮雕字母裝飾、皮革吊牌上綴有招牌梅杜莎女神，低調又充滿細節，重點是還很能裝。趙露思上身的為顯嫩薰衣草紫配色，與同色系碎花洋裝搭配仙氣爆表。

▲VERSACE Tag Bowling肩背包，NT$47,000。（圖／VERSACE）

▲趙露思日前出席VERSACE米蘭時裝周，搶先背上品牌最新Tag Bowling肩背包。（圖／weibo@趙露思工作室）

Coach BROOKLYN 28 單肩手袋

伴隨秋冬將至，品牌紛紛祭出質感超標的麂皮包，Coach也不例外！靠著BROOKLYN 28手袋攻佔話題榜的Coach此番為托特包注入耐用、奢華、柔軟的雙面麂皮，配有搭扣閉合插槽以及舒適的寬版肩帶，磁扣閉合設計拿取物品更便利。 BROOKLYN 28手袋尺寸較大號39款式小，也更適合小隻女和日常背，絕對是下半年必鎖定爆款。

▲Coach BROOKLYN 28 單肩手袋，NT$14,800。（圖／Coach）

Coach TIMES SQUARE TABBY 17 絎縫單肩手袋

文化總統李泳知日前帶貨的新包就是來自Coach的新力軍TIMES SQUARE TABBY 17絎縫單肩手袋！以絎縫水洗 Nappa皮革製成，搭配經典Signature金屬配件，展現品牌標誌性風格。雖然為小包，但17手袋可以輕鬆放入短夾、手機，一包提供多種背法，可調整長度的皮革與鏈條肩帶提供長肩背或短肩背兩種選項，可調整長度的皮革肩帶則可斜背！

▲Coach TIMES SQUARE TABBY 17 絎縫單肩手袋，NT$18,800。（圖／Coach）

Longchamp Le Roseau 手提包

金世正近日來台出席活動出鏡率最高的就是這一款黑色Longchamp Le Roseau手提包。小小一咖包宛如伸縮百寶袋，兩側鈕扣可以隨時做調整，打開容量瞬間大一倍，搭配實用肩背帶，外出超方便。當然，標誌性的金屬竹節扣環也是加分關鍵，配上高級的粒面牛皮，自帶低調奢華魅力。

▲Longchamp Le Roseau 手提包，NT$28,300。（圖／Longchamp）



BALLY SUMMER PACK托特包

Bally Summer Pack托特包容量超大，中性設計男女都適合，皮革拼接設計讓包款不會顯得過於休閒，搭配中央醒目紅色BALLY字樣彰顯身份，手提、斜背都回頭率狂飆！

▲BALLY SUMMER PACK托特包，NT$26,200。（圖／BALLY）

Michael Kors COLBY 黑色短肩包

Michael Kors下半年真的來勢洶洶，爆款包一個接一個，其中必鎖定的就包括白鹿上身的COLBY BAG小騷包！以俐落長方形輪廓與獨特皮革釦環為特色，巧妙修飾身形比例的短肩包設計，肩背、可手拿，亦可手握背帶持用，散發摩登都會的帥氣型格。

▲Michael Kors COLBY BAG小騷包，NT$18,800。（圖／Michael Kors）

TORY BURCH T Monogram Leather 迷你托特包

(G)I-DLE宋雨琦日前出發前往紐約時裝周就背著清新的TORY BURCH T Monogram Leather迷你托特包現身機場，硬挺包身結構配上招牌T Monogram，冰藍色配色清爽度滿分，很適合甜美女孩入手。

▲TORY BURCH T Monogram Leather 迷你托特包，NT$17,900。（圖／TORY BURCH）

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