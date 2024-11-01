子瑜「絕美髮色」盤點！冷黑茶色看不膩、奶茶灰紫線條挑染過渡期也好看

文／美人圈

韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜日前帶著首張SOLO迷你專輯《abouTZU》回歸，主打歌〈Run Away〉不論是MV或打歌舞台都在韓網掀起熱烈迴響，精靈般絕美容顏加上吸睛造型，每每出場都是焦點，ONCE全都感到很驕傲啊！此次子瑜回歸也換上仙氣新髮色，作為公認的「行走髮色教科書」，不論是黑髮或挑膚色的金髮，子瑜都完美駕馭。本篇也盤點「屋哩子瑜」過往的絕美髮色，每一款都值得成為女生染髮參考指南！

▲周子瑜。（圖／IG@twicetagram，下同）

TWICE周子瑜髮色推薦

冷黑茶色

TWICE周子瑜SOLO出道記者會上便以一身緊身VERSACE低胸長洋裝搭配「冷黑茶色」長直髮性感亮相！邁入秋冬之際，很適合挑戰這一款冷黑茶色，不僅不挑膚色，又沒有黑色那麼死板，帶點微微的棕色調，陽光下呈現的霧感光澤更顯高級感，看上去還有髮量變多的效果，被髮型師公認是顯白最有感的髮色，永遠看不膩啊！

▲子瑜冷黑茶髮色，被髮型師公認是顯白最有感的髮色。（圖／imbc）

▲子瑜非常適合深色調髮色。（圖／IG@thinkaboutzu）

奶茶灰紫線條挑染

今年挑染依舊是大勢髮色，子瑜此番在主打歌〈Run Away〉MV中也搶先示範了奶茶灰紫線條挑染！以灰棕色為基調，並加入薰衣草紫的挑染，透明霧感的冷色系讓頭髮看起來更輕盈，帶點成熟撫媚感，很有質感，絕對是今年秋冬的指標髮色。這款髮色即便在過渡期也很好看，剛染整體在陽光下會偏灰紫調，慢慢地褪色後就會變成奶茶灰，最後變成奶茶色，染一次髮讓你擁有三種不同絕美色！

亞麻金色

被粉絲們公認最適合深色髮的子瑜這回也大膽挑戰混血感的亞麻金色！這款亞麻金髮色對黃黑皮很友好，可以完美襯出高級的小麥肌膚色，但長出新頭髮時黑髮會比較明顯，在嘗試前可以考慮這一點。

▲子瑜大膽挑戰混血感的亞麻金色。（圖／IG@thinkaboutzu，下同）

柔霧紫色

IU、太妍、Rosé等韓星也都染過類似款的柔霧紫色，子瑜也很適合，帶點暖色調的紫特別顯氣色，且褪色後會轉成溫柔的米金色，時髦度依舊不減。

人魚藍色

人魚藍髮色同樣也是黃黑皮必染顯白色，帶點霧感夢幻又高級，染完整個人瞬間白三個色階！且這一款人魚藍色不論是直髮或是捲髮搭配都很好看，自帶獨有的清爽感。

琥珀焦糖棕

介於中間彩度的琥珀焦糖棕，有深髮修飾臉部輪廓的效果，同時又有淺髮色的輕盈感！陽光的照射下會有霧面的亮澤感，重點是不需漂髮，省荷包、不傷髮，是很顯氣質的日常髮色。如果不知道自己適合什麼髮色，挑選這款不會出錯。

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