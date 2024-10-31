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Seiko海芋錶優雅百搭　台南直營店獨賣

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▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Lukia電波萬年曆腕錶SSVW210J雙色款，16,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko全新直營店正式進駐台南新光三越西門新天地，首發獨家錶款是女性任何場合都百搭的Lukia系列電波萬年曆腕錶，長方形錶殼線條俐落，搭配飾以海芋花瓣紋理的面盤與修長的羅馬數字時標，簡約優雅，而圓錐形錶冠呈現海芋輪廓，展現品牌對細節的講究。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲面盤飾以海芋花瓣紋理Seiko Lukia電波萬年曆腕錶（左起）SSVW212J 16,000元、SSVW210J 16,000元、SSVW209J 15,000元。

以海芋為設計主題的Seiko Lukia電波萬年曆腕錶，採用全新設計的鍊帶，不僅比過往錶款更為纖薄，經過悉心修飾至圓潤的鍊節之間，刻意保留的空隙讓錶鍊結構更為靈活，佩戴舒適性大幅提升；此外，Lukia女錶的藍寶石玻璃鏡面覆上特殊塗層，能減少99%以上的眩光，代表從任何角度面盤資訊都清晰易讀，且耐髒汙易清潔，新錶共有不鏽鋼鍊帶錶、雙色鍊帶款、金色錶殼配黑色牛皮錶帶等3種款式。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲田馥甄戴CITIZEN L最新光動能三針雙錶圈錶款EM1103-86Y，16,900元。（圖／CITIZEN提供）

同樣為女性創作優雅錶款的CITIZEN L系列，發表象徵黎明的光動能三針雙錶圈腕錶EM1103-86Y，代言人田馥甄親自示範外圈圓潤高雅、內圈採硬幣紋理滾邊展現黎明綻放光芒的玫瑰金色新錶，搭配粉蝶貝面盤相當夢幻，將黎明之美濃縮於方寸之間，也是上班或休閒時光皆宜之作。
 

►Swatch聯名歐米茄月相錶首創「地相」顯示　價格飆破萬元大關

► Seiko奪日本設計大獎　「功能多依然具高可視性」勝出

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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