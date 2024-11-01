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萬聖節女王海蒂克隆與老公扮成外星人！金卡戴珊「鱷魚人」火辣曲線曝光

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記者鮑璿安／台北報導

每年萬聖節大家最期待莫過於超模海蒂克隆（Heidi Klum）的新造型，今年答案揭曉了，她與老公扮成ET，以特殊化妝重現了電影《E.T.外星人》中外星人盛裝打扮的標誌性場景。話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）自然也不會缺席，她變身成鱷魚人，以鱷魚紋包覆全身，火辣氣息滿點。

▲▼ 萬聖節。（圖／路透）

▲海蒂克隆今年2024選擇與老公湯姆考利茨（Tom Kaulitz）都變身成外星人。（圖／路透）

Heidi Klum去年她打扮成孔雀開屏的造型，以多人戰術吸睛，今年2024選擇與老公湯姆考利茨（Tom Kaulitz）都變身成外星人，也就是1982年廣受歡迎的電影《E.T.外星人》，Heidi Klum戴起金色假髮和帽子，以特殊化妝，重塑頭部和修長的手指。她也在外媒訪問中表示：「萬聖節是關於藝術的，是把自己變成平常不會的東西。所以我希望我的服裝能激發人們的靈感。」而美國演員兼歌手Janelle Monaé今年也巧合扮成外星人，讓兩人上演一場外星人爭霸。

另一大關注焦點，金卡戴珊（Kim Kardashian）則打扮成鱷魚人，從頭到腳蔓延著鱷魚紋，藝術家Alexis Stone為她將鱗片狀的緊身服裝拼湊在一起，擁有一條長長的尖尾，以及灰白色的手指甲，金卡戴珊也在IG公開裝扮過程，相當複雜和高難度，也獲得粉絲熱烈迴響，大讚她太瘋狂了。


關鍵字：

萬聖節, 超模, HeidiKlum, 金卡戴珊, 鱷魚人

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