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IKEA雙11網購「輸碼現折800元」　HOLA推111元單一價

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▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA均祭出雙11網購優惠，要入手趁現在，圖為IKEA LOHALS平織地毯。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙11購物節即將到來，IKEA和HOLA推出多項優惠方案，吸引消費者入手心儀的居家商品。IKEA在11／1起，線上購物平台提供全館消費滿8,000元享800元折扣。HOLA即起至11／13，則推全館商品享9折起優惠，且熱門聯名商品大幅降價，如La-Z-Boy休閒椅及法國羊毛防蟎冬被，再祭出多款111元單一價商品。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊。

IKEA從11／1至11／14期間推出「雙11線上購物節」，全館消費滿8,000元，輸入指定折扣碼「EC24D11」，可直接現折800元。熱門商品包括原價2,990元的KLUBBSPORRE人體工學枕頭、售價29,900元的VÅGSTRANDA彈簧床墊等，想更換床墊床寢的消費者不妨把握機會。適逢「超集玩家」集點計畫，會員消費集點可兌換ISTAD保鮮袋、超可愛小熊包等。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕。

HOLA自10／31至11／13期間，提供全館9折起優惠，並推出12大熱銷好物111元起，包括熱銷超過兩萬件的新超吸水舒壓踏墊以及廚房必備KitchenAid 經典削皮刀2件組、雅緻雙層隔熱碗等都是111元單一價；La-Z-Boy 705布質休閒椅原價15,800元，雙11特價11,111元、100%法國羊毛防蟎冬被，原價3,500元，特價1,111元。 

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲La-Z-Boy 705 布質搖椅式休閒椅。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲100%法國羊毛防蟎雙人冬被。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲HOLA精選12樣熱銷好物111元起，最高現省超過萬元。（圖為新超吸水舒壓踏墊）

此外還有SOU．SOU及迪士尼聯名系列也推優惠，SOU．SOU原木筷5入只要197元即可入手，迪士尼系列公主單耳附蓋琺瑯方便鍋（灰姑娘），原價1,190元，特價也只要130元。會員在雙11期間還享有100元首購禮，透過LINE購物與LINE Pay額外獲得10%回饋。

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲SOU．SOU活動期間享9折優惠，最低197元即可入手。（圖為SOU．SOU原木筷5入，SOU・SOU京都 藍）

▲IKEA、HOLA雙11網購優惠。（圖／各業者提供）

▲迪士尼系列激安價11折起，粉絲千萬不要錯過。（圖為迪士尼系列公主單耳附蓋琺瑯方便鍋，灰姑娘）

關鍵字：

購物節, 優惠, IKEA, HOLA, 雙11

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