Fika Fika全新精品咖啡店「SHIU XIANG」　窗花藏細節、手沖咖啡很療癒

圖文／鏡週刊

由北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌創辦，入選亞洲50大咖啡館的「Fika Fika」，在品牌經營屆滿11年之際，以母親之名打造全新精品咖啡品牌「Fika Fika SHIU XIANG」（秀香），讓選項多元的手沖咖啡，與別具風味的義式咖啡各據一方，讓咖啡迷能在雅緻靜謐空間中，享受更完整的風味體驗。

從外觀開始，「Fika Fika SHIU XIANG」就展現了絕佳美感，向在地職人特別訂製的窗花上，除了有Fika Fika的字樣，細看也能找到咖啡豆、磨豆器與沖煮壺的圖案，不同領域職人結合，打造出現代與懷舊的美好，從門面就顯露無遺。由於反光玻璃的設計，從外往內看無法一窺全貌，莫名的神秘感更令人想要走進去一探究竟。

▲「Fika Fika SHIU XIANG」鄰近台北伊通公園，外觀設計典雅低調。

▲「Fika Fika SHIU XIANG」的品牌LOGO由咖啡豆造型組成。

▲特別訂製的窗花上除了有Fika Fika字樣，還有咖啡豆、磨豆器與沖煮壺等細節。

▲「Fika Fika SHIU XIANG」邀請到為米其林二星餐廳Logy設計空間的日本設計師中嶋俊樹操刀空間設計。

Fika Fika SHIU XIANG命名來自創辦人陳志煌母親的名字秀香，陳志煌表示，以母親名字作為品牌名稱，除了紀念，也為當初走上咖啡之路，母親給予的種種鼓勵與資助寄予感謝之情。陳志煌提到，Fika Fika SHIU XIANG不同於市場中快速出杯，追求營業數量的商業模式，更希望能讓咖啡迷放慢腳步、細細感受，找到自己喜愛的咖啡風味。為此，Fika Fika SHIU XIANG採部分預約制、部分現場候位，並透過專業員工一次一組的詳盡地介紹，讓來客更認識自家咖啡豆。

▲「Fika Fika SHIU XIANG」將一款款精選咖啡豆擺放於架上。

▲寬敞的開放式吧檯，能夠讓客人直接看見咖啡師行雲流水的咖啡沖煮過程。

談到精品咖啡，大多數人直覺聯想到的，就是花香、果香調性的咖啡豆，鮮少有其他選擇。身為首席咖啡烘焙師的陳志煌突破烘焙技術，讓Fika Fika SHIU XIANG的咖啡迷也能品嘗到中、深焙咖啡豆的細緻與香濃。此外，客人也可以選擇單杯、雙杯、三杯組的搭配，或者選擇以義式咖啡的沖煮方式，呈現不同的咖啡風味。

▲手沖咖啡過程療癒，一次涵蓋了視覺與嗅覺的享受。

▲除了有專人對每款精品咖啡豆進行解說，咖啡豆相關風味資訊也都於手沖吧檯前一覽無遺。

我選擇了以衣索比亞的阿姆哈啦語命名的「sumatra foret mystique 58」（黑色四號），以及「ethiopia arba noir」（蘇門答臘迷霧森林），黑色四號的可可、堅果氣息強烈，帶有飽滿氣息，尾韻是舒服的佛手柑香氣；深焙的蘇門答臘迷霧森林風味偏向輕盈，輕巧茶感中帶有木質調，熱飲時風味優雅，冰飲則多了清爽酸度。

▲我選擇了「sumatra foret mystique 58」與「ethiopia arba noir」的雙杯精品手沖組合。（830元／2杯）

▲苦厚、沉穩的「sumatra foret mystique 58」，冰飲時可可香氣更顯著。（400元／杯）

▲店內以咖啡為主軸，甜點目前僅有「艾許奶油磅蛋糕」，奶香柔潤，與任一款咖啡搭配都不違和。（150元／份）

「brazil terra de bahia 17」的義式咖啡呈現令人相當驚艷，很難想像這支淺焙精品豆加入牛奶後，入口如此圓潤，酸度也變得溫柔；整體喝起來無論是飽滿度、順口度都令人印象深刻，也好奇其他款咖啡豆遊走於手沖、義式之間，能表現出怎樣不同的樣貌。

▲義式和手沖咖啡各有各的吧檯，不同選擇的客人都能細心被照顧。

▲義式呈現的「brazil terra de bahia 17」帶有花生堅果調香氣，口感圓潤、絲滑。（640元／2杯）

Fika Fika SHIU XIANG（秀香） 地址：台北市伊通街38號

營業時間：10：00～17：30

預約網址：https://reurl.cc/E6dMxA

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