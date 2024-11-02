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115萬元的威士忌現身台灣！三得利響40年限量版　想買到得靠運氣

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▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

▲三得利響40年威士忌，其和紙酒標，將日本威士忌的和諧之美凝聚於方寸之間。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三得利全球烈酒公司於台灣正式推出歷史上最高年份的「響HIBIKI 40年日本威士忌」，由首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）親自揭幕。這款限量發行的威士忌，調釀山崎、白州、知多高年份原酒，將日本釀酒技藝宛如交響樂般合作，達至平衡口感，單瓶要價115萬元，還要有運氣才能買得到。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

「響HIBIKI 40年」結合來自三得利三大蒸餾所「山崎、白州、知多」的高年份原酒，每瓶均由多達五種不同年份的核心原酒調和而成，如1978年與1983年山崎美國白橡木、1981年白州輕泥煤等，呈現細膩的熱帶水果與煙燻氣息。此款威士忌帶來層次豐富的茉莉花、荔枝與奶油香調，並以日式檀香和濃郁的雪莉酒韻增添尾韻深度，全球僅限量400瓶。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）115萬元的威士忌現身台灣！三得利響40年限量版　想買到得靠運氣

而為致敬日本傳統文化與職人精神，「響HIBIKI 40年」的設計從外觀即流露匠心，水晶瓶身切割成30個切面，象徵經年歲月的積累，瓶蓋則以蒔繪技術刻畫出四季花草，傳遞世代傳承的榮耀。木盒包裝則採用12種不同木材，寓意一年12個月的輪轉，由和紙藝術家堀木エリ子手工製作的和紙酒標，更凸顯其融合日本美學的極致追求。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

「響HIBIKI 40年日本威士忌」建議售價為新台幣1,150,000元。即起至12／1，消費者可透過加入「Beam Suntory 威士忌愛好會」，並於指定通路購買指定產品，累積會員點數以參加認購權抽獎。中籤者將有機會以官方售價購得這瓶頂級收藏品。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

麥卡倫為邁向於200周年，近期推出兩款2024年度限定系列，包括「麥卡倫 Classic Cut 經典復刻- 2024」，將橡木桶跨世代的永恆風味經典復刻，以及「麥卡倫 Rare Cask 奢想1% 精選 - 2024」由麥卡倫釀酒大師團隊在數十萬只橡木桶窖藏中，嚴選備受呵護、數量少於1 %的頂級雪莉橡木桶熟成原酒，展現馥郁層次與飽滿口感。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

「Classic Cut 2024」結合歐洲雪莉橡木桶與美國波本橡木桶，其香氣散發出新鮮採摘香草、熱帶水果與檸檬的氣息，入喉則是濃郁的香草伴隨著烤奶凍與牛奶巧克力的甜潤，尾韻散發青蘋果與溫暖均衡的橡木香料氣息，餘韻悠長甜美，售價5,100元。

▲三得利響40年威士忌、麥卡倫經典復刻系列。（圖／品牌提供）

「麥卡倫 Rare Cask 奢想1％精選系列」 則由少於1%的頂級雪莉橡木桶熟成原酒精心勾兌，酒色呈現天然紅寶石桃花心木色澤，散發迷人葡萄乾的甜香及新鮮蘋果、檸檬與柳橙香氣；入喉口感層次豐富，先是葡萄乾風味貫穿整體，後轉為香草與黑巧克力，再以清爽柑橘皮香收尾，售價9,970元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

酒品, 限量, 威士忌, 品味, 風味

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