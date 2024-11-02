圭賢快閃來台怕粉絲淋雨暖問「下雨可以嗎」　私下愛大尺寸雲朵包　

記者鮑璿安 ／台北報導

天團Super Junior成員圭賢日前接下台灣觀光代言，此次再度來台，今2日為南韓設計師品牌CARLYN站台現身信義區，他以一身帥氣造型搭配上經典的雲朵包款，即便天氣不佳，現場粉絲仍守候許久，他也貼心放送流利中文：「大家好，我是圭賢，下雨可以嗎？」

▲Super Junior成員圭賢快閃《CARLYN》新品發表會。（圖／記者李毓康攝）

圭賢此次背上 CARLYN 最新主打的 Mega Cozy 中性風雲朵包款亮相，他大讚包包容量很大，可以裝很多東西，平常也會背，設計很可愛也非常中性，還表示能夠把南韓品牌介紹給大家，很開心。而他這次來台時間比較短，昨1日來台，活動結束後就要離開，他說相當可惜沒辦法停留太久，但也透露了明年的新計劃，將帶來Solo出道十年的亞洲巡迴演唱會，暖心喊話粉絲：「我們明年1、2月在台北、高雄見面。」





▲圭賢明年來台開演唱會。（圖／記者李毓康攝）





▲新款 Mega Cozy 擁有背帶調節器設計可變化多種背法。（圖／品牌提供）





▲Travel Bag 收納旅行袋。（圖／品牌提供）

CARLYN 雲朵包擁有標誌性菱格紋縫線，呈現柔軟舒適的廓形，而新款 Mega Cozy 擁有背帶調節器設計可變化多種背法，由圭賢為大家示範出帥氣潮流的風格。專為旅行愛好者打造的 Travel Bag 收納旅行袋也是亮點，大容量和舒適的面料，帶有雲朵蓬鬆感的絎縫設計與方正包型，形成鮮明的造型特色。品牌也宣告全台首家旗艦店預計在 2025 年於台北正式開幕，更拉近與台灣時尚迷的關係，第一時間就能夠入手流行單品。

▲「小雛菊」Mardi Mercredi台北東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

同時，人氣品牌「小雛菊」Mardi Mercredi 實體店於今年9月在新光三越台中中港店及台北南西店驚喜登場之後，這次迎來台北旗艦店，以兩層樓打造，一樓為女裝系列商品，二樓則是Mardi Mercredi Actif 運動系列，甚至還首次引進Mardi Mercredi Lespetits 童裝系列，設計成遊樂園的輕鬆場景，讓大人小孩都能夠沉浸其中，以富有巧思的空間設計將南韓店址的系列單品完美呈現。