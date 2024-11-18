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逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

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▲醫學研究證實，新一代「4D童妍針」能夠調控肌膚再生基因，刺激膠原蛋白和彈力蛋白增生，從根本改善老化成因。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

醫美技術普及、社群媒體發達，身處在一個「看臉時代」，越來越多人把微整當成保養的一部分，常見的針劑填充，可以改善皮膚凹陷、下垂，但過度或不當的注射，卻會造成「饅化臉」，而全新升級的「4D童妍針」，能夠刺激自體膠原蛋白增生，達到自然膨潤的效果，迅速成為愛美人士新寵。

▲逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選。（圖／業者提供）

▲Mr. Peter Morgan來台向皮膚科醫師分享4D童妍針產品特性。（圖／品牌提供）

醫美藥廠瑞典總部負責膠原蛋白增生劑研發部門的首席科學家Mr. Peter Morgan指出，童妍針在全球各地風行，是一款非常成功的產品，整體成效非常高，多項臨床試驗證實效果長達兩年，可改善法令紋、中臉部及臉頰皺紋，「我們對此產品的了解也越來越深，包含最新的再生細胞生理途徑」。

▲4D童妍針菁英論壇。（圖／高德美藥廠提供）

▲Mr. Peter Morgan受訪分享4D童妍針在全球暢銷的原因。（圖／品牌提供）

Mr. Peter Morgan進一步說明，去年團隊進行聚左旋乳酸的基因表現研究，注射聚左旋乳酸PLLA-SCA後觀察法令紋，在AI的輔助下，揭開了主要的再生途徑，「膠原蛋白一型相較於基準線增加了66.5%，由三個月的醫學研究進行人體臨床試驗並得到證實」，顯示童妍針確實是強大的再生產品，而且不只限於彈性蛋白、膠原蛋白，有動物研究也剖析了該途徑，證明聚左旋乳酸在脂肪生成方面的作用，「脂肪生成是皮膚脂肪的一環，童妍針在生成脂肪組織方面也令人興奮」。

▲逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選。（圖／業者提供）

▲▼Mr. Peter Morgan展示4D童妍針和其他膠原蛋白產品不同的特點。（圖／品牌提供）

▲業配 逆轉肌齡的秘密 肌膚再生基因大解密 皮膚科醫師教你怎麼選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝、高德美藥廠提供）

童妍針至今問世滿25周年，在全球已累積數百萬見證，相關研究超過上千篇，安全有保障。去年最新一代4D童妍針更被證實能夠調控肌膚再生基因，重建年輕時的肌膚微環境，刺激膠原蛋白和彈力蛋白增生，從根本改善老化成因，堪稱是全方位的抗老保養。

▲業配 逆轉肌齡的秘密 肌膚再生基因大解密 皮膚科醫師教你怎麼選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝、高德美藥廠提供）

▲▼Mr. Peter Morgan親自操作儀器。（圖／品牌提供）

▲業配 逆轉肌齡的秘密 肌膚再生基因大解密 皮膚科醫師教你怎麼選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝、高德美藥廠提供）

台中/二林四季皮膚科診所黃勇學醫師表示，全新升級的「4D童妍針」採用美國FDA和國際ISO認證的全新製程專利技術，透過二次過篩保留20-25%最細緻的聚左旋乳酸微粒，可刺激比舊版童妍針多達兩倍的膠原蛋白增生，達到強韌肌底、收緊筋膜層，還能增加皮膚厚度並優化膚質的光澤與彈性，提升面部年輕化效果。

他也提到，每個人從20歲開始膠原蛋白就開始流失，年紀越大流失越快，所以童妍針是一種注射型保養，「越早開始保養，效果可以維持可以更久，平均來說可以維持25個月左右」。

▲逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選。（圖／業者提供）

▲黃勇學醫師受訪介紹升級版4D童妍針。（圖／記者鄭遠龍攝）

4D童妍針與時俱進，施打時「即泡即用」無須等待，術後回家也不用按摩、不易生成結節腫塊，讓求美之路更便利，已是主流大勢的醫美保養療程。黃勇學觀察發現，不只女性，近年來男性施打比例也明顯增加，「因為男性一般來說不會想要改變自己的長相，但又希望可以維持年輕狀態」，尤其是企業中高階主管，因為工作關係常需要拍照或接受採訪，為了在鏡頭前不要看來很衰老，也都尋求施打4D童妍針，讓自己看起來更年輕、有自信。

▲逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選。（圖／業者提供）

▲台中/二林四季皮膚科診所黃勇學醫師參加4D童妍針菁英論壇。（圖／品牌提供）

愛美不分男女，追求宛如天生的自然美感，選對療程是關鍵！然而4D童妍針的好，仍仰賴專業醫師的技術、經驗與美感，應找尋原廠認證醫師、術前詳盡溝通，並確認施打原廠正貨，切勿為了追求低價而犧牲自己的權益，術後則應避免過度熬夜、菸酒和節食而影響膠原蛋白的生長，為自己的美麗把關，才能確保術後效果，抗老更有感。

關鍵字：

醫美, 保養, 微整, 4D童妍針, 抗老, 膠原蛋白, 美容, 皮膚科, 肌膚, 菁英, 論壇, 學術, 研究

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