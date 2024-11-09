髮際線後退怎麼辦？「髮際線養髮」技巧公開　避免換季狂掉髮

文／美人圈

髮際線後退怎麼辦？尤其到了換季，落髮量有感增加，額頭附近的凸感越來越明顯、額頭越來越高！有關落髮、髮際線後退除了天生基因外，後天的壓力、作息不當、保養不當等生活習慣經過長年累月的累積，破壞性更大，是造成「頭皮不健康」的關鍵。頭皮是頭髮的重要土壤，唯有頭皮健康，髮質才會好、髮量才會多，因此，除了盡可能調整心態、健康作息外，以下BEAUTY編整理5個生活中容易忽略的「髮際線養髮」關鍵，文末更加碼適合「髮際線後退、高額頭」的瀏海推薦！

髮際線後退怎麼辦？髮際線養髮技巧

1：頭髮避免綁太緊

有時為了讓髮型整齊，可能會無意間加重力道，讓髮型「很貼頭皮」！尤其綁高馬尾、丸子頭特別容易出現，這樣「貼頭皮」的綁法會使頭皮承受較多的壓力與拉扯，通常拆掉髮飾時，會發現斷髮更多、髮際線也無意間悄悄後退。因此，建議綁髮力道不宜過緊，抑或是選擇低馬尾、低丸子頭等髮型、減少綁髮頻率都能有效改善這個情況，讓頭皮得到更多休息時間。

▲綁高馬尾、丸子頭特別容易出現頭髮綁太緊的狀況。（圖／IG@rachel_mypark）

2：減少「向後撩髮」動作

可能是因為太熱、瀏海太長，抑或是覺得額頭附近的髮根太塌、想切換分線等等都讓部分人不自覺有「向後撩髮」的動作！但是，若太過頻繁、力道沒掌握好，也會無形中導致髮際線後退，因此，除了減少向後撩髮的動作外，可以透過髮捲、梳子等來整理瀏海，以減少頭皮壓力，並保持髮根蓬鬆感。

▲不經意的向後撩髮動作很美，但太過頻繁也會無形中導致髮際線後退。（圖／IG@xeesoxee）

3：不需要天天洗頭

頻繁的清潔，會導致頭皮油脂過少，變得乾燥，進而導致落髮！因此，建議一般頭皮約可兩天清潔一次、乾性頭皮則可三天清潔一次、超級油頭皮在夏天可天天清潔，秋冬建議改為兩天一次，避免頭皮油脂過少、增加落髮量。

▲一般頭皮建議兩天清潔一次即可。（圖／IG@rachel_mypark）

4：避免頻繁染、漂、燙髮

染髮、燙髮、漂髮不僅是對髮質的考驗與傷害，對頭皮的損傷也不容小覷！除了避免頻繁染、燙、漂髮，更需慎選藥劑與做好頭皮防護，才能有效降低損害，推薦尋求專業造型師的幫助，讓髮質與頭皮的傷害降到最低。

▲避免頻繁染、燙、漂髮。（圖／IG@xeesoxee）

5：避免「高溫」傷髮、傷頭皮

大家都知道「高溫」會對頭皮、頭髮造成傷害，不僅洗頭的水溫要留意，吹風機、整髮器等美髮產品的溫度也一樣重要！事實上，當溫度高於60℃就可能造成損傷，150℃以上會使頭髮的結構蛋白質開始流失，頭髮狀況會雪崩式下滑，頭皮變得紅腫敏感、吸收不了養分，髮質也變得乾燥、斷裂、無光澤。因此，建議使用吹風機、整髮器前需先用抗熱的「護髮產品」打底，接著用中低溫吹乾頭皮，最後再用中高溫吹乾髮絲，尤其髮際線部分以中低溫吹乾最能維持健康。

▲建議使用吹風機、整髮器前先用抗熱護髮產品打底。（圖／IG@xeesoxee）

了解以上能減緩髮際線後退的「生活習慣」後，除了使用防掉髮洗髮精、加入頭皮精華當作保養外，若已經出現髮際線後退、額頭變得高而大片，又怕用「髮粉」將髮際線鋪黑反而會不自然、怕流汗就掉光，不妨用以下三款適合「髮際線後退、高額頭」的瀏海作為急救，一邊養髮的同時，仍讓髮量看起來足夠多，沒人發現髮際線已偷偷向後退。

適合「髮際線後退、高額頭」的瀏海推薦

1：漫畫瀏海

第一款就是超級減齡的漫畫瀏海！帶有些許份量感卻不厚重，讓額頭部分以若有似無的方式在視覺上做截斷，平衡過長的上臉，特別適合本身臉型較長、額頭也高的人。漫畫瀏海可搭配的髮型變化也多，不論是短髮、中短髮、中長髮，甚或是捲髮、直髮都適合，而且方便整理，戴個髮捲就能輕鬆維持瀏海蓬度與彎度。

▲漫畫瀏海超級減齡。（圖／IG@jung__sol）

2：胎毛瀏海

若不想要太可愛的瀏海，又或是更喜歡旁分，那不妨試試「胎毛瀏海」！這款瀏海是沿著髮際線內層剪出如胎毛般的細碎瀏海，因此很適合用來修飾高額頭、髮際線後退等狀況，巧妙修飾露出來的額角與髮際線空洞，模糊髮際線的明確線條感，臉有感小一圈、髮量也會在視覺上增多，而且基本上也只要吹乾就整理完畢，可說是最不挑臉型的一款瀏海。

▲胎毛瀏海適合用來修飾高額頭、髮際線後退。（圖／IG@jung__sol）

3：愛心瀏海

最後的愛心瀏海就介於前面的漫畫瀏海與胎毛瀏海之間！相對有造型感，又不會把整個額頭蓋住，捲度比大家熟悉的八字瀏海更為立體，除了外翻的立體捲度外，也更強調髮根的蓬鬆立體，能更有感遮住凸出的額角。特別適合喜歡長瀏海、浪漫捲髮造型的人，此外，愛心瀏海通常在臉的兩側會有銜接層次的髮型線條，讓臉的兩側更有空間，因此也很友善圓臉、方臉的人！

▲愛心瀏海很友善圓臉、方臉的人。（圖／IG@chahong_official）

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