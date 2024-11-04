愛馬仕把護唇膏藏在果肉裡、黛珂嫩唇霜一推出討論度破表

記者曾怡嘉／綜合報導

唇部不同於皮膚，沒有皮脂膜，角質層薄，因此屏障功能較低，更需要悉心呵護，秋冬想要展現完美的唇彩效果，雙唇更要打好基底，盤點話題護唇產品，哪一款是你的心頭好呢？

#愛馬仕

▲愛馬仕 L’Orange en Fêtes 節慶限量珍藏版潤唇膏，3,330元。

今年愛馬仕以奇趣手法，推出節慶限量珍藏版潤唇膏，以經典橙色風琴折紙，將圓滾滾的聖誕經典水果俏皮樣貌模仿得惟妙惟肖，象徵片片果肉的摺扇狀構造，圍繞中心層層展開，宛如一顆香橙漸次綻放，橙內中心珍藏著一支愛馬仕明星商品-潤唇膏， 雖無法入口品嘗，卻可入目觀賞，亦可掛於聖誕樹上作為節慶裝飾。

#黛珂

▲黛珂 超微導全能修護嫩唇霜，2,150元。

黛珂超微導系列突破障礙，激發多重層微脂囊體的未知潛力，推出唇部修護商品。將唇部專用超微導美肌晶球與精華膏融合的獨家配方，能夠防止水分流失，滋潤修復。舒適柔和地融入雙唇，幫助雙唇抵禦摩擦、外界刺激和乾燥導致的暗沉、粗糙、脫皮。

#曼秀雷敦

▲曼秀雷敦 乳木果盈潤修護潤唇膏 無香料，249元。

全新曼秀雷敦乳木果盈潤修護潤唇膏系列，給雙唇最安心的修護潤澤，獨創85%乳木果配方，以最純粹的乳木果精華及乳木果油，滲透唇肌從基底深層保濕，並在唇部表層形成天然保水膜，避免唇部水分蒸發，有效鎖住水分，搭配胡桃籽油及橄欖果油，有效修護乾燥唇肌，且無添加色素與防腐劑，以極簡配方打造溫和無負擔的極致潤澤。

#（MALIN+GOETZ）

▲（MALIN+GOETZ）高防護潤唇凝膠 SPF30，550元。

高防護潤唇凝膠SPF30兼具防曬與護唇功效，添加維他命E、熊果酸，幫助提亮唇色並減少紫外線傷害。強效保濕複合物維持雙唇水潤，留蘭香葉賦予唇部肌膚沁涼感受同時綻放清新怡然的自然香氣。