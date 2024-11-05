婚鞋新選擇！泫雅白紗搭Repetto芭蕾舞鞋超可愛、孔曉振踩NB球鞋掀風潮

記者鮑璿安／綜合報導

白紗與隆重的高跟鞋不一定是婚禮的標準配件，近年來不少名人傾向於在婚禮時刻穿上更輕便的平底鞋，示範與婚紗的混搭風格，像是泫雅、孔曉振等人的婚禮造型就引起討論。以下非典型的婚鞋，更能夠展現童趣率性的模樣。

近日新婚的南韓女星泫雅，在婚鞋的選擇上也相當有個性，她穿上短款白紗搭配手工芭蕾舞鞋品牌Repetto 的標誌性Cendrillon紅色芭蕾舞鞋，圓弧的鞋身搭配上小巧的蝴蝶結裝飾格外顯眼。鞋款特色在於 1947 年研究出「反縫針法」，後成為 Repetto 沿襲至今的製造工藝，鞋底縫製後由內向外翻轉，打造舒適腳感，是一雙經典不過時的單品，也能在婚禮中裝點出女人優雅可愛的一面。

▲Repetto標誌性Cendrillon。（圖／品牌提供）

女星孔曉振在2022年與韓裔美籍老公Kevin Oh結婚甜翻眾人，當時她曬出婚紗照，戴起墨鏡雙手舉高甜笑著，另一張照片是她光著腳站在地上，一旁放著New Balance 993球鞋，該鞋款有多經典相信不需要多介紹了，採用了網眼鞋面展現機能質感，經典元祖灰配色遇上白紗更是非常帥氣。也正是因為孔曉振才帶起了將球鞋作為婚鞋的風潮，能夠久站、跑跑跳跳完全不是問題，適合喜歡非典型婚禮造型的新人們。





▲孔曉振2022年與韓裔美籍老公Kevin Oh結婚，選擇New Balance 993球鞋。（圖／翻攝自IG）

當然也不能忘掉舒淇與馮德倫那經典的婚紗照，兩人以舒適自然為出發點，舒淇以白紗搭配adidas by Stella McCartney系列中的Pure Boost球鞋，裸粉色調不僅絲毫不突兀，還很有記憶點。

▲舒淇以白紗搭配adidas by Stella McCartney系列中的Pure Boost球鞋。（圖／品牌提供）





▲楊祐寧太太Melinda身穿白色短禮服搭配Chanel白球鞋 。（圖／翻攝自IG）

楊祐寧太太Melinda也為大家公開了結婚時的俏皮幕後花絮，她身穿白色短禮服搭配Chanel白球鞋，自在如少女的模樣，也讓人嚮往他們的幸福感。

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▲Miu Miu與New Balance聯名530 SL麂皮裸跟鞋。（圖／品牌提供）





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▲Simone Rocha X Crocs系列銀色人魚高跟洞洞鞋 。（圖／品牌提供）