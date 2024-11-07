Threads上掀起「競品混搭」論戰！愛迪達配NIKE不OK？真想搭也有技巧

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社群平台Threads上近期再度掀起了「競品混搭」的論戰，其中更以愛迪達能不能配NIKE的討論聲量最高，本篇帶你一起了解之外，還有混搭Logo的穿搭技巧。

在Threads平台上「競品混搭」再度成為年輕族群中的熱門話題，雖然以此為主題的討論歷來有之，但隨著穿搭風格越來越多元以及個人化，大家對競品混搭的想法也與過去有了些改變，本篇跟著編輯一起來了解Threads上對於這個話題的看法！

競品混搭為何再次成熱門討論？

競品混搭這個萬年議題，近期再度掀起討論起因是潮流KOL阿鑫所拍攝的一支短影片，主題是「與曖昧對象見面，對方穿著adidas鞋子配NIKE襪」而影片中阿鑫看到這樣的搭配選擇轉身離開，因此掀起網友們正反兩派不同的討論聲浪。

競品混搭是有想法，還是沒品味？

許多網友們開始出來表示對於競品混搭的看法，有的人認為若是能透過混搭競品Logo又能穿得好看，是表現了個人獨特的穿搭風格，也展現了對品牌界線的挑戰，在勇敢地將競品品牌混搭的同時，展現「個性即風格」的新趨勢；另一部分的人則覺得，不同品牌，尤其是NIKE的Swoosh勾勾搭配上adidas的三葉草標誌，更是競品混搭中的沒品味大忌。

競品混搭有沒有品味這一點，在一連串的討論中依舊只能得到見仁見智的答案，畢竟每天面對公眾的穿搭，其中隱藏著很私人品味想法，普羅大眾更不是簽了代言只能穿單一品牌的藝人們，只要看得喜歡、穿得高興，都值得被友善尊重，畢竟以日潮City Boy風格著稱的前日本潮流雜誌《POPEYE》造型總監長谷川昭雄就也曾在拍攝中以NIKE混搭adidas，誰又能說這樣是沒品味呢？

如果你想嘗試品牌混搭，這些技巧可以參考



其實透過Threads與Insatagram，可以看到時尚博主們與網友分享的「競品混搭」造型，展現不同品牌間搭配後反而能成為整體的亮點，以下也為想嘗試品牌Logo混搭的朋友們提供一點搭配技巧，穿出既時尚又不失和諧的OOTD。

選擇相似色系：

當不同品牌的單品擁有相似的色系時，整體看起來更具一致性。

運用品牌標誌作為亮點：



一些人會避免將兩個品牌標誌明顯展示在一起，但其實巧妙運用這些標誌，反而能成為整體造型的亮點。

混搭材質和剪裁：



善用不同品牌的剪裁風格來營造層次感，讓不同品牌的質感和剪裁成為時尚亮點。

從配件開始：



如果不確定怎麼混搭，可以先從配件開始，例如將不同品牌的帽子、包包或鞋子搭配在一起。這種方式可以營造出輕鬆、靈活的混搭風格，而且風險較低。

風格一致性：



想嘗試不同品牌的混搭，最好入門方式就是維持整體風格的一致性，可以讓混搭的風格看起來更加自然、和諧。

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