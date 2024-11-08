《地獄公使2》接替劉亞仁的是他！金聖喆其實私下很會穿

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《地獄公使2》由金聖喆接替第一季劉亞仁的位置，擔綱新任男主角，劇中癲狂邪魅的他，其實私下是個溫暖大男孩，而且還很會穿！

劉亞仁因在2023年初被爆出吸毒，演藝形象大受打擊，因此原先由他主演且頗受好評的Netflix影集《地獄公使》，在第二季時進行換角，由金聖喆接替主演《地獄公使2》，劇中金聖喆展現了與劉亞仁截然不同的演技魅力，雖然有人認為如果劉亞仁能繼續演會讓戲劇張力更足，但有更多的網友表示很開心可以看見金聖喆挑起主角大樑，演出成果也很棒！

金聖喆以音樂劇出身，並參演過多部韓劇，即使不認識他或許也對他感到熟悉。金聖喆從《機智牢房生活》嶄露頭角，後來在《黑道律師文森佐》中與宋仲基上演Bromance戲碼大受歡迎！還有在崔宇植、金多美攜手主演的《那年，我們的夏天》中，飾演令人揪心的癡情男二；驚悚怪物影集《Sweet Home》裡，金聖喆飾演的特殊感染者「鄭毅銘」，也讓觀眾對他邪氣的模樣印象深刻。

《地獄公使2》金聖喆的私服穿搭



金聖喆在《地獄公使2》中邪魅又瘋狂，但是私下的他完全沒這麼陰暗，笑起來很溫暖陽光，且看得出來他對於穿著打扮是很用心的，不論是在公開活動上、還是私底下的穿搭，都有一些男士們能夠參考的穿搭Tips，以下一起來看看。

西裝穿搭



在出席公開活動時，金聖喆多以西裝造型為主，正式而修身，穿上西裝的他經常給人一種冷酷的感覺。

叛逆書生風



金聖喆運用眼鏡配件搭配條紋襯衫與領帶，營造出書生的乖巧感受，不過下身選擇了一條極寬的闊腿褲，意外洩漏了點叛逆的性格。

街頭紳士混搭風



金聖喆私下喜歡輕鬆的街頭風穿搭，他以深色的柔軟針織衫，來搭配刷破與金屬鍊條裝飾的丹寧褲，融合優雅紳士感與街頭風，散發有點壞壞的吸引力。

減齡學生風



除了黑框眼鏡，金聖喆也會嘗試這種無框的眼鏡，跟上時下流行的書呆子趨勢，而他搭配的是一套學院風的衛衣、拼接色塊感的牛仔褲與休閒的泡泡拖鞋，完全就是大學生的穿搭！

溫暖男友風



比起在《地獄公使2》裡，金聖喆私下表情溫和許多，是小奶狗感的男孩，穿起質料柔軟的針織衫或是帽T，就能營造一種溫暖男友的氣息，像這件拉鍊帽T，他則在裡頭內搭一件短高領，來增加時髦層次感。

藍色系穿搭



觀察金聖喆分享的私服穿搭，會發現「藍色」是他私服中出鏡率很高的顏色，舉凡襯衫、外套、毛衣，他都有藍色的單品，這件藍色的蓬鬆空氣感外套則體現了十足的帥氣街頭感。

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