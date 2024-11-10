hince台灣首間快閃店進駐信義區　ENHYPEN成訓加持限定色唇釉買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

有關注韓系彩妝的人對hince這個品牌一定不陌生，過去台灣通路僅限於官網和電商平台，這次首度在台灣開設長達3 周的快閃店，地點就位於信義區！

hince 快閃店首度登台



韓國彩妝品牌hince推出至今在亞洲累積不少聲量，在台灣也受到許多消費者喜愛，不過過去銷售通路以官網和電商為主，這次首度開設實體快閃店，櫃裝更還原首爾漢南洞旗艦店，網羅了所有hince的產品，讓大家不僅可以盡情試色、也能夠拍照打卡。

以下就來看看這次快閃店有哪些看點！

清新水感冰透唇釉Raw Crush系列



清新水感冰透唇釉可說是品牌明星商品之一，10月推出秋冬5款新色，台灣也在快閃店首度曝光！全新Raw Crush系列有別於前面10個色號，這次色選更為飽和卻日常百搭，是很適合秋冬的新色。視覺呈現也較為叛逆、個性，跳脫以往清新的風格。

限定色首度曝光



以往韓系品牌都會在當地推出限定色，我們比較難入手！不過這次hince也把玲瓏巧思五色眼影盤和清新水感冰透唇釉限定色帶來台灣快閃店了！氣質百搭的珊瑚色調和薰衣草紫的夢幻配色，不用多加思考就能完成質感妝容。

豐富滿額贈、打卡禮

ENHYPEN朴成訓這次替品牌拍攝Raw Crush系列視覺，台灣快閃店獨家推出小卡組合贈品，只要到快閃店購買清新水感冰透唇釉，並和與成訓人形立牌拍照並打卡上傳Instagram，即贈ENHYPEN Sunghoon Mini Photo Set ENHYPEN成訓限量小卡組！

快閃店獨家的滿額贈也很吸睛，消費滿$500即贈「hince快閃店限定髮夾」；消費滿$1,000即贈「hince客製化口紅鑰匙圈」；消費滿$1,500即贈「hince快閃限定化妝包」和體驗「hince抽獎乙次」，以上贈品皆可累贈，抽獎券人人有獎，最幸運的人還能把整組唇釉15色帶回家！

唇釉外的必買單品



臻綵綻放透亮高光棒是hince的缺貨隱賣王，更是韓妞人手一支的必備單品，獨特保濕質地重點提亮雙頰，共四種色號可作為打亮、腮紅，除了在顴骨重點打亮之外，還可以作為唇膏、眼影，多重用法一次滿足，想成為水光女孩就靠它。

台灣首間hince快閃店

期間：2024／10／28（周一）－ 2024／11／17（周日）

時間：11：00－21：30（周一至周四及周日）、11：00－22：00（周五、周六）

地點：新光三越台北信義新天地A11館1F（台北市信義區松壽路11號）

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