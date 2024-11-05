新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／7登場　和牛、麝香葡萄買一送一

▲新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／7登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶邁向11月，由東區商圈優惠登場，新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將在11／7登場，為期18天推出化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點，首次周年慶主打館內精品潮流新品優惠，此外美麗市場也在周慶首兩日祭出和牛、麝香葡萄買一送一。

新光三越DIAMOND TOWERS首度加入東區商圈周年慶，匯集超過130家品牌，涵蓋時尚精品、美妝保養及餐飲美食等多元商品。其主打DIOR、FENDI等精品品牌的獨家新品，同時集結LOEWE PERFUMES、YSL Beauty等8大頂級香氛品牌。

▲獨家DELVAUX《Caprice Toy爵士紅》 價格店洽。

其中DIOR推出的香氛世家室內擴香組、Jo Malone復古派對25天倒數月曆均為首賣；全台獨家的MALIN+GOETZ則帶來2024草莓香氛禮盒，搭配滾珠式香氛油與蠟燭組合。

▲DIOR《迪奧香氛世家系列 室內擴香組》 售價24,500元；Jo Malone復古派對25天倒數月曆，售價17,400元。

在時尚服飾方面，DIAMOND TOWERS引進六大國際新銳品牌，包含TRENDS、ARTIFACTS等，主打格紋與單寧元素的秋冬新品，全面享有85折起的優惠。「美麗市場」超市則規劃8天限定優惠，首日推出日本A5和牛紐約克，原價1,999元買一送一；次日則有日本麝香葡萄，售價699元買一送一優惠。

新光三越表示，DIAMOND TOWERS分店擁有不少來自台北市西區的來客，本次為首度加入東區周年慶，其精品品牌與SOGO也有區隔，提供消費者更多選擇，擁有精品的百貨周年慶已逐漸步入尾聲，東區商圈已經是最後壓軸，想入手精品的民眾要把握機會。周年慶檔期18天預估業績目標為3億元。

▲SOGO 2024周年慶卡友禮推出Holle Kitty家族們助陣。（圖／業者提供）

SOGO周年慶11／7正式登場，忠孝館今年首度祭出館內特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，此外還針對特定特惠組，推出優惠價再現折1,000元折扣，Kiehl’s淡斑精直接下殺到3折起，蘭蔻極光水也有33折折扣，雅詩蘭黛的小棕瓶也可用37折買到，還可再做全館滿額回饋。

▲忠孝館ESTEE LAUDER小棕瓶獨家放大組，價值12,005元，優惠價5,500元，再現折1,000元，限100組、限11月8日販售。

上半年彩妝市場因大量遊日潮，導致買氣受影響，SOGO表示彩妝品牌為衝業績，今年更願意祭出眾多加碼，其滿3,000元送500元抵用券門檻可使用的彩妝品牌包括倩碧、BB、品木宣言、MAC、RMK、SUQQU、SHU、Kiehl’s、IPSA、NARS、TOM FORD、ARMANI、JML、HERMES、LAURA MERCIER、D&G、MUFE、GUCCI、TRUDON、ALBION、MALIN+GOETZ。

▲復興館BVLGARI Serpentine鮮豔祖母綠色鱷魚皮手提肩背包，售價790,000元；復興館THOM BROWNE黑色荔枝紋小牛皮兔子肩背包，售價86,200元。

以精品為主打的復興館，1至3樓精品消費滿2萬元送2,000元，指定珠寶消費滿3萬元送1,200元，化妝品則推指定品牌消費滿3,000元送500元、消費滿6,000元送800元回饋，針對聯名卡精品還可再享4%回饋，加上信用卡約2%回饋，其三大精品回饋可達10%。