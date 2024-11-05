省下萬元機票錢！OLIVE YOUNG熱銷冠軍登台　敏肌精華、水光氣墊都有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

南韓開架美妝店OLIVE YOUNG一直都是很多女孩去旅行必掃貨的好店，裡面不僅有眾多熱賣韓系美妝，更常常有優惠組合或是特價可以搶購，不過，現在不需要衝南韓，以下這三大熱銷品牌已經直接登台，直接就可以買到，省下超多機票錢。

＃madpeach 輕盈面霜腮紅，售價520元

以簡約、時尚攻佔年輕韓妞化妝包的madpeach正式進駐台灣開架通路，最受到歡迎的輕盈面霜腮紅總共引進8色，柔焦質感的絲綢質地，可以輕盈服貼於肌膚，打造自然感紅暈，從粉色、橘色到紫色通通有，甚至可以作為眼影、修容等多用膏使用，單擦或是混色都可以。

＃Parnell帕奈兒 積雪草精粹亮白氣墊，售價790元

在2019年才創立的新興品牌Parnell帕奈兒，發現麥盧卡蜂蜜對於肌膚優秀的修護功力，因此注入彩妝品之中，尤其是韓妞每天都必須用到的氣墊粉餅，更添加37%積雪草麥盧卡因子，打造上妝即養膚的效果，更在去年拿下OLIVE YOUNG線上彩妝類別排名冠軍。

＃SKIN1004理膚天使 馬達加斯加積雪草精華液，售價690元

以修護敏感肌為出發點，研發出一系列溫和高效保養的SKIN1004理膚天使，在台灣以網購通路為主，其中，熱銷530萬瓶的馬達加斯加積雪草精華液，不僅醫美術後可用，換季也是很好的穩膚單品，天然純淨的養膚概念，簡約文青感包裝，可以說是每個女生化妝台必備的單品。