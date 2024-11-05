遇到了快嫁！4個「好老公特質」　吵架願意服輸、支持妳的規劃

▲以下4個「好老公特質」，遇到了別錯過 。（示意圖／翻攝自SBS IG）

記者鮑璿安／台北報導

談戀愛的過程中，從小地方其實就能看出，對方到底適不適合陪妳共度一生，換句話來說「好老公的特質」早就顯現出來了，如果出現以下幾個特點，那麼別猶豫了，快把握眼前人，這個男人很值得嫁！

1.支持妳的規劃

想要成功從戀人走入下一個階段，不再只是兩人情投意合那麼簡單，首先對方需要對未來有所規劃，且連帶妳的規劃他也願意支持，這樣的愛情是很美好的，雙方不怕被彼此束縛住，而是能夠互相激勵成為更好的人，這個特點絕對是大加分。

2.體諒對方的辛苦

感情走到後來，最怕的是不懂得體諒對方，讓小事相處起來也變得很累，所以要時刻為對方著想，打個比方下班之後，為對方做一頓飯、偶爾接送，不為別的，只是想要減輕對方的疲勞，用照顧自己的心來照顧他人，這樣的感情一定能夠很長久。

3.對待雙方父母很好

從對待父母的關係上就能看出，他到底是否適合走入家庭，喜歡一個人，不光是只想要對她好而已，若是連家人也一起關心到，是相當暖心的表現，也可以看出他想要維持感情的決心，希望能夠讓妳的家人受到關懷。

4.吵架並不是非要贏不可

吵架時其實就能看出對方的真正人品，不少人非要在意一時，卻讓對方感到心冷，絕對是得不償失，請記得吵架時贏了並沒有什麼了不起，兩人若是想要長久走下去，心平氣和解決問題才是關鍵，誰也不想和「每次都吵贏」的人走到最後，這輩子未免太累了點。