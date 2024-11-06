UNIQLO大眼睛聯名回歸！ANYA HINDMARCH超萌保暖外套、袖套開賣倒數

記者鮑璿安／台北報導

英國品牌ANYA HINDMARCH過去以幽默設計的環保袋「I’m not a plastic bag（我不是一個塑膠袋）」在台掀起風潮，今年2024年冬季終於再度攜手UNIQLO打造全新聯名系列， 全系列共14款女裝、童裝及配件，ANYA HINDMARCH的大眼睛無所不在超萌！

▲ UNIQLO x ANYA HINDMARCH大眼睛回來了，2024冬季聯名於11月29日（五）繽紛上市。（圖／品牌提供）

ANYA HINDMARCH標誌性的大眼睛在本季特別與PUFFTECH輕暖科技系列結合，讓襯衫式外套兼顧保暖同時散發童趣氣息，最可愛的設計就是在袖口配有貼式小口袋細節，一雙大眼睛就隱藏在此處。另外，本季首度推出的美麗諾圓領毛衣，日常更易於居家水洗養護；童裝美麗諾圓領毛衣於右袖口添加拇指孔設計，以撞色縫線展現精巧的微笑造型巧思，和胸口上的大眼睛圖樣相互襯映。





▲PUFFTECH輕暖科技襯衫式外套NT$2,990全台店舖皆有販售。（圖／品牌提供）







▲美麗諾圓領毛衣（長袖）NT$1,290全台店舖皆有販售。（圖／品牌提供）





▲針織帽、披巾、手套 。（圖／品牌提供）

配件方面同樣充滿驚喜，運用大眼睛作為點綴的喀什米爾針織毛帽和全新設計款針織袖套誕生；也帶來了HEATTECH吸濕發熱材質製成的童裝遮耳式針織帽、針織手套、撞色針織披巾和襪子，形成可愛夢幻的搭配。





▲Gap X Cult Gaia聯名系列顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素。（圖／品牌提供）

同時，快時尚品牌Gap最近聯手洛杉磯品牌Cult Gaia推出全新聯名系列，一改品牌過往給人的休閒印象，系列中性感氣息滿點的金屬鍊條洋裝成為重點單品，可以說是怎麼穿怎麼美，以親民價位呈現出時髦穿著。Cult Gaia為Jasmin Larian Hekmat於2012年在洛杉磯創立，以雕塑與建築感為標誌之一，大家最熟悉的品牌設計莫過於竹籃包款，具有記憶點的廓形非常迷人。而這回的Gap X Cult Gaia聯名系列，顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素，出現在無袖背心的肩帶、寬管牛仔褲的腰飾、貼身短洋裝的肩帶、露腰長洋裝的腰部上，可說是細節滿滿，具體呈現女性之美與力量。