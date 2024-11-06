fb ig video ETtoday search mobile

Gucci Notte全新晚宴服搶先亮相！羽毛裙搭琺瑯手拿包打造時髦紅毯美學

>

記者鮑璿安／台北報導

第13屆LACMA Art+Film Gala慈善晚宴盛典在日前舉行，GUCCI作為合作夥伴，延續去年的模式，在典禮上再次發表全新Gucci Notte晚宴服系列助陣，禮服設計中將俐落的扣環混合柔軟羽毛流蘇，創作出Gucci的新式紅毯美學，同時象徵著品牌與電影世界之間緊密的連結。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新Gucci Notte晚宴服系列亮相。（圖／品牌提供）

創意總監 Sabato De Sarno去年起發表Gucci Notte晚宴服系列，高級訂製服般的細節進一步塑造出他對經典的全新理解，全新系列包括12款女性晚宴服和4款男性晚裝，風格上盡顯Sabato的極簡時髦感，像是完美平衡日夜的橋樑。剪裁更是緊密貼合線條，並顯現出建築元素的立體鋒芒，通過不規則設計、扣環、豐盈的羽毛流蘇打造出具有張力的美感。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲超模Cara Delevingne、Vittoria Ceretti在這次盛會之中穿上 Gucci Notte 最新設計，風格鮮明性感成為視線焦點 。（圖／品牌提供）

珠寶則延續2025春夏女裝秀上對Bamboo主題的致敬，形成亮麗的手環或臂環配件；而小型琺瑯匣式手拿包(minaudières)也完美融入Gucci Notte晚宴服系列作為點綴，再次重塑品牌Bamboo經典元素，作為派對包款再適合不過。英國超模Cara Delevingne、Vittoria Ceretti也在這次盛會之中穿上 Gucci Notte 最新設計，風格鮮明性感成為視線焦點。

▲▼ 2024 LACMA Art+Film 。（圖／路透）

▲▼ 2024 LACMA Art+Film 。（圖／路透）

▲布蕾克萊芙莉這次身穿了Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服 。（圖／路透）

此外，布蕾克萊芙莉身穿Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服現身，以鮮艷亮麗的粉橘色禮服吸睛，與一頭金髮捲髮相互映襯，而細肩帶網狀洋裝結合釘珠做工相當精緻，勾勒出她的姣好身材，搭配上蓬鬆的披肩後襬加持，一路拖曳在地增加視覺亮點，直接展現她紅毯資優生的霸氣美。

而晚宴上的亞洲面孔則有南韓女星文佳煐，她綁起俐落高馬尾，選擇了全黑的性感造型現身，來自Dolce&Gabbana的平口馬甲禮服非常亮麗，緊緊包覆纖細曲線，從頭到腳都展現了率性和火辣態度，也特別運用透膚黑絲襪加持出一雙修長美腿。

關鍵字：

Gucci, LACMA, 晚宴服, 時尚, 電影

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補

職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補

翻來覆去睡不著？專家教你「3招」療癒入眠

翻來覆去睡不著？專家教你「3招」療癒入眠

遇到了快嫁！4個「好老公特質」　吵架願意服輸、支持妳的規劃

遇到了快嫁！4個「好老公特質」　吵架願意服輸、支持妳的規劃

爆餓會想吃飯還是雞腿？測試你的處事態度與性格 昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿 氣溫直降要注意！秋冬心腦血管「保命10招」一次看 韓星愛牌Matin Kim登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤 該分手嗎？徐曉晰：若兩人持續無法溝通　彼此祝福是最好的方式 Chanel 22變金屬光澤、馬賽香皂包超可愛！搶看2025度假系列必收單品 UNIQLO大眼睛聯名回歸！ANYA HINDMARCH超萌保暖外套、袖套開賣倒數

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面