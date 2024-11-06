Gucci Notte全新晚宴服搶先亮相！羽毛裙搭琺瑯手拿包打造時髦紅毯美學

記者鮑璿安／台北報導

第13屆LACMA Art+Film Gala慈善晚宴盛典在日前舉行，GUCCI作為合作夥伴，延續去年的模式，在典禮上再次發表全新Gucci Notte晚宴服系列助陣，禮服設計中將俐落的扣環混合柔軟羽毛流蘇，創作出Gucci的新式紅毯美學，同時象徵著品牌與電影世界之間緊密的連結。





▲全新Gucci Notte晚宴服系列亮相。（圖／品牌提供）



創意總監 Sabato De Sarno去年起發表Gucci Notte晚宴服系列，高級訂製服般的細節進一步塑造出他對經典的全新理解，全新系列包括12款女性晚宴服和4款男性晚裝，風格上盡顯Sabato的極簡時髦感，像是完美平衡日夜的橋樑。剪裁更是緊密貼合線條，並顯現出建築元素的立體鋒芒，通過不規則設計、扣環、豐盈的羽毛流蘇打造出具有張力的美感。

▲超模Cara Delevingne、Vittoria Ceretti在這次盛會之中穿上 Gucci Notte 最新設計，風格鮮明性感成為視線焦點 。（圖／品牌提供）

珠寶則延續2025春夏女裝秀上對Bamboo主題的致敬，形成亮麗的手環或臂環配件；而小型琺瑯匣式手拿包(minaudières)也完美融入Gucci Notte晚宴服系列作為點綴，再次重塑品牌Bamboo經典元素，作為派對包款再適合不過。英國超模Cara Delevingne、Vittoria Ceretti也在這次盛會之中穿上 Gucci Notte 最新設計，風格鮮明性感成為視線焦點。





▲布蕾克萊芙莉這次身穿了Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服 。（圖／路透）

此外，布蕾克萊芙莉身穿Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服現身，以鮮艷亮麗的粉橘色禮服吸睛，與一頭金髮捲髮相互映襯，而細肩帶網狀洋裝結合釘珠做工相當精緻，勾勒出她的姣好身材，搭配上蓬鬆的披肩後襬加持，一路拖曳在地增加視覺亮點，直接展現她紅毯資優生的霸氣美。

而晚宴上的亞洲面孔則有南韓女星文佳煐，她綁起俐落高馬尾，選擇了全黑的性感造型現身，來自Dolce&Gabbana的平口馬甲禮服非常亮麗，緊緊包覆纖細曲線，從頭到腳都展現了率性和火辣態度，也特別運用透膚黑絲襪加持出一雙修長美腿。