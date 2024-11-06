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GD破天荒同框周潤發、劉嘉玲！一頭亂髮還「貼臉合照」超可愛

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記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（Chanel）2024/25度假系列移師香港重現，秀上更是聚集許多巨星，包括南韓天團BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）、劉嘉玲、周潤發等人，留下罕見的同框照掀起熱議。

▲▼香奈兒 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲（左起）劉嘉玲、GD、周潤發合照。（圖／翻攝IG）

GD日前從仁川機場出發香港看秀，以針織衫混搭頭巾的機場時尚就已經足夠搶眼，這次現身秀場則換上品牌標誌性的粉色斜紋軟呢外套、工坊系列千鳥格紋包款，頂著一頭紅棕色亂髮，很有個人特色。他也與港星劉嘉玲、周潤發開心合照，甚至與「發哥」臉貼臉俏皮互動，展現好交情，畫面一公開讓網友們非常驚喜。

▲▼香奈兒 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

而這次的香奈兒 2024/25 Cruise 度假系列，繼今年五月在南法馬賽首次亮相後，將秀場再延伸至香港將軍澳的香港知專設計學院（Hong Kong Design Institute）廊道，展出系列服飾的多變樣貌，將海洋與都會元素混合迷人的運動風格。特別帶來「Radio CHANEL」廣播企劃，邀請到香港的新銳藝術家以及品牌大使，共同進行一系列聚焦於創作與傳承的對話。

▲▼香奈兒 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲▼香奈兒 圖／翻攝IG、品牌提供）

▲香港演員袁澧林（Angela Yuen）與香奈兒譜出動人形象 。（圖／品牌提供）

賓客們也參觀了香港知專設計學院的藝廊空間，搶先預覽由學院主辦、香奈兒贊助的「Imagine an Elsewhere」展覽，來自香港知專設計學院建築、室內與產品設計、傳媒設計、數位媒體以及時尚與視覺形象設計的 35 名學生，共同為此次展覽創作了 16 件作品，將於 2024 年 11 月 7 日至 12 月 31 日對外開放給大眾欣賞。

關鍵字：

時尚, 香奈兒, 香港, 秀場, 合作

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