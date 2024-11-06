眼妝老是畫不好？國際彩妝師不告訴妳的3個眼線小細節　學會立刻質感飛躍

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

彩妝大師的妝容之所以讓人驚艷，除了絕佳的審美之外，技巧與細節更是直接拉滿，難怪可以成就出獨一無二的美麗妝容，360度零死角完美，sisley國際首席彩妝師Alexandre最近在新品發表會上，就分享眼線的畫法，從中可以發現他專注在3個一般人容易忽略的小細節，立刻學起來。

Tips 1：睫毛根部的眼神



很多人畫眼線都習慣在睫毛上方描繪出細緻的線條，但若是睫毛根部沒有填滿，很容易有空洞感，因此，大師在畫自然眼神時，都會先把睫毛根部的空隙補滿，即使不畫外面的線條，雙眼也會立刻炯炯有神。

Tips 2：確認眼線角度



隨著每個人的臉型不同，眼尾上揚的角度也會有不同的變化，對於新手來說更很難掌握，大師就推薦可以使用化妝刷筆桿，連接鼻翼、眼尾往上延伸的位置，就是最適合眼線斜上去的角度。

Tips 3：眼尾三角區



拉出細緻眼線之後，其實眼尾與線條的小三角處，可以使用眼線筆填滿，這樣會讓整個妝容看起來更為完整，不會變成好像隨便拉出一個線條，看起來沒有完整性。

【推薦單品】

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