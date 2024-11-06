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眼妝老是畫不好？國際彩妝師不告訴妳的3個眼線小細節　學會立刻質感飛躍

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

彩妝大師的妝容之所以讓人驚艷，除了絕佳的審美之外，技巧與細節更是直接拉滿，難怪可以成就出獨一無二的美麗妝容，360度零死角完美，sisley國際首席彩妝師Alexandre最近在新品發表會上，就分享眼線的畫法，從中可以發現他專注在3個一般人容易忽略的小細節，立刻學起來。

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 1：睫毛根部的眼神

很多人畫眼線都習慣在睫毛上方描繪出細緻的線條，但若是睫毛根部沒有填滿，很容易有空洞感，因此，大師在畫自然眼神時，都會先把睫毛根部的空隙補滿，即使不畫外面的線條，雙眼也會立刻炯炯有神。

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 2：確認眼線角度

隨著每個人的臉型不同，眼尾上揚的角度也會有不同的變化，對於新手來說更很難掌握，大師就推薦可以使用化妝刷筆桿，連接鼻翼、眼尾往上延伸的位置，就是最適合眼線斜上去的角度。

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 3：眼尾三角區

拉出細緻眼線之後，其實眼尾與線條的小三角處，可以使用眼線筆填滿，這樣會讓整個妝容看起來更為完整，不會變成好像隨便拉出一個線條，看起來沒有完整性。

【推薦單品】

＃sisley 植物重升精華持久眼線液，售價2000元

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

具有彈力的纖細筆尖，可以打造出漆黑又具有深邃度的眼妝效果，超絲滑的觸感，可以描繪出各種俐落的線條，更是添加復活升睫萃取物及維生素胜肽，在打造完美妝容的同時，也可以達到養護效果。

＃KISSME花漾美姬 超持久極細抗暈眼線液筆，售價439元

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

開架美妝花漾美姬以眼妝單品廣受粉絲喜愛，除了經典的黑色、棕色系之外，這次更推出微糖深莓色調，帶有紫紅色系的眼線液筆，可以描繪出更加柔和的眼神妝感，同時防水不暈更是年末必備單品。

＃Love Liner 史努比超防水極細眼線液筆，售價580元

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

只有一支跟無限支的Love Liner眼線液，早就是入主眼妝殿堂賞的熱銷單品，上市瞬間狂賣超過2000萬支，超防水、不暈染的效果，真的是打趴很多專櫃貨，用過都回不了頭，這次跟史努比聯名可愛包裝，一次5色全都該收。

＃A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，售價490元

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

最懂台灣的彩妝師Alice所創立的美妝品牌A.M Fairyland，日前上市全新一勾上癮絲滑眼線液筆，極細筆芯一抹速乾，輕鬆可以打造出不失手的細緻眼線，盡享顯色絲滑手感，讓人重新愛上眼妝。

＃1028 狙擊手精準易控短芯眼線液，售價400元

sisley,KISS ME,LOVE LINER,A.M Fairyland,1028,彩妝,眼線。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

對於新手來說，長筆芯比較難以掌控出乾淨的線條，因此，1028就發表全新的短芯眼線液，比起一般市售眼線液筆芯縮短30%，僅5.5mm的長度，即使是手抖狂，也能夠超容易畫出俐落直線，再也不會變毛毛蟲。

關鍵字：

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