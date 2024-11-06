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貴族才能用！「青金石蠟燭」象徵富貴權利　點燃財運滾滾來

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

擴香瓶不僅可以帶來好氣息，更是居家裝飾、提供氛圍感的重要小物，加上現在越來越多香氛單品上市，真的不只是拼香味，創意、顏值都是要注重的細節，最近有不少質感香氛單品，想要讓家更有氣氛，立刻入手起來。

＃THANN 肉桂擴香杯＋香木複方精油10ml，售價1500元

THANN,Angel’s Brew,天使神諭茶,STONEGLOW,香氛蠟燭,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

肉桂溫暖香甜又帶有絲絲辛辣味道，是非常適合冬季的單品，泰國天然香氛THANN就以此作為靈感，把真實的肉桂棒放進玻璃瓶身中，類似擴香棒的概念，透過其本身淡淡的木質香氣，滴上品牌經典香木複方精油，清雅的柑橘調，更能讓這股暖意增添明亮感，更顯空間的細膩質感。

＃Angel’s Brew天使神諭茶 茁壯能量精油蠟燭，200mL、售價1980元

THANN,Angel’s Brew,天使神諭茶,STONEGLOW,香氛蠟燭,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

近年環境躁動，許多人會把精神寄託於自然的力量，比如水晶、寶石，來獲得心靈的平靜，以歐洲天然香草製作出療癒人心花草茶的Angel’s Brew天使神諭茶，這次將靈感放到儀式感滿分的飲茶搭擋「香氛蠟燭」，在100%天然精油配方的香氛蠟質中，放入青金石柱，象徵富貴與權威，過去僅有王族與祭司才能使用，透過點燃的瞬間，在馬鬱蘭、薄荷氣息下，能讓人提振精神，舒緩焦躁，事業運、財運亨通。

＃STONEGLOW 簡約陶瓷香薰座＋香氛蠟，售價1550元

THANN,Angel’s Brew,天使神諭茶,STONEGLOW,香氛蠟燭,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

一般香氛蠟燭都會搭配燭芯，但是這次STONEGLOW把大豆蠟融合天然植物，製作成宛如方糖的小顆粒，可以搭配專屬的香薰座使用，透過蠟燭在底下燃燒，香氛蠟會在陶瓷座中融化，不僅會讓裡面的植物漂浮在香氛液中，更能散發出迷人療癒的香氣。

關鍵字：

THANN, Angel’s Brew, 天使神諭茶, STONEGLOW, 香氛蠟燭, 香氛, 擴香

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