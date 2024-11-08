RICHARD MILLE女錶演繹精緻美學　搭載自製機芯彰顯專業工藝

▲RICHARD MILLE RM 037自動上鍊腕錶系列紅金雪花鑲鑽款（左）與Gold Carbon TPT®金箔碳纖維錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以卓越、創新設計成為製錶業先鋒的RICHARD MILLE，旗下兩大核心女錶系列RM 037和RM 07-01，以豐富的材質或結合寶石鑲嵌創造優雅奢華美學吸引目光，同時搭載品牌自製機芯展現精湛製錶工藝，兩大女錶系列可謂精緻與複雜的完美結晶。





▲RM 037白色陶瓷自動上鍊腕錶。

RM 037腕錶與CRMA1機芯

RICHARD MILLE標誌性女錶RM 037腕錶的優質內在，為品牌第一枚自製自動上鍊CRMA1機芯，此款採用鏤空五級鈦合金製成的自動上鍊機芯，於12點鐘位置配備超大日期顯示，由位於10點鐘位置的按鍵調整日期，而面盤上4點鐘位置的有功能顯示窗，則藉由4點鐘位置的按鍵選擇上鍊、空檔、調時功能，輕鬆便能操作各項功能。此外，CRMA1機芯具50小時動力儲存、可變幾何結構自動盤、可變慣性的自動彈跳平衡擺輪等特色，展現最可靠堅實的性能。

RM 037腕錶另一創新特色為專利認證的新式錶冠，有別於傳統錶冠直接安裝在機芯上，若錶冠受到撞擊時連帶機芯也可能受損，RICHARD MILLE完美解決此問題，將錶冠與錶殼分離不再需要轉柄，大幅降低錶冠受衝擊產生掉落或折斷機芯中轉柄的風險，搭配雙層O形密封圈和Alcryn墊圈。





▲RM 037白色陶瓷自動上鍊腕錶，錶背可欣賞RICHARD MILLE自製自動上鍊CRMA1機芯。

機芯、錶殼和錶盤一體的設計理念，則與一級方程式賽車設計有異曲同工之妙，光是錶殼的3大部件錶圈、中層錶殼及錶殼底蓋就需要44道不同的沖壓工序才能臻至完美。RM 037腕錶提供不同風格設計滿足時尚女性，款式包括紅金雪花鑲鑽款、Gold Carbon TPT®金箔碳纖維錶、白色陶瓷自動上鍊錶，從華麗到休閒款式均備。

▲製錶師悉心組裝RICHARD MILLE自製自動上鍊CRMA1機芯。

RM 07-01自動上鍊腕錶與CRMA2機芯

RM 07-01自動上鍊腕錶為RICHARD MILLE奢華腕錶的典範，不僅擁有華美的設計與獨特的鍊環錶鍊，裝載的CRMA2自動上鍊機芯更是品牌第二枚自製的專業技術結晶，此枚具時與分顯示的機芯，裝配可變幾何結構擺陀，可根據佩戴者自身活動情況進一步調整，以提供理想的動能。





▲RM 07-01白金雪花鑲鑽自動上鍊腕錶搭配鍊環款錶鍊。





▲RM 07-01 Gold Carbon TPT®金箔碳纖維自動上鍊腕錶（左），RM 07-01 ATZ白陶瓷鑲鑽自動上鍊腕錶。

而從RM 07-01自動上鍊腕錶的透明錶背，可欣賞RICHARD MILLE對於機芯裝飾工藝的講究，機芯底板與橋板以五級鈦合金打造，並經過微噴砂與電漿處理，成功強化錶殼外形線條，打造輕盈而明亮的外觀，且許多組件以精緻緞面處理後更為耀眼，任一角度欣賞機芯細微之處都顯得光彩熠熠。

非凡的CRMA2自動上鍊機芯與RICHARD MILLE經典的酒桶形錶殼完美搭配，催生出RM 07-01自動上鍊腕錶系列，款式從紅金、白金、Carbon TPT®碳纖維和Gold Carbon TPT®金箔碳纖維材質，到白色ATZ陶瓷和黑色TZP陶瓷，豐富多元，而K金錶盤的中央，點綴著珍貴的鑽石、黑色藍寶石、紅碧玉、黑瑪瑙、珍珠母貝或Carbon TPT®碳纖維，其中白金和紅金款腕錶採用雪花鑲嵌工藝更加閃耀奪目，另有兩款黑色TZP陶瓷和白色ATZ陶瓷腕錶點綴鑽石，證明品牌對頂級品質的追求。





▲RICHARD MILLE為RM 07-01系列特別設計出第二枚品牌自製機芯CRMA2。

RM 07-01自動上鍊腕錶讓收藏家愛不釋手的原因，還包括極為舒適的佩戴體驗，RICHARD MILLE特別設計的鍊環錶鍊，不僅時髦耐看，亦靈活自如，能完美貼合手腕，共有雪花鑲嵌鑽石的白金或紅金錶鍊、交織紅金與Carbon TPT®碳纖維等3種款式。每一款RICHARD MILLE錶款融合精緻美學與專業技術，呈現多樣性與新視角的創作，伴隨收藏家度過每一個重要時刻。

▲RM 07-01紅金雪花鑲鑽自動上鍊腕錶搭配鍊環款錶鍊。

