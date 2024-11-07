東森自然美攜手臺北醫學大學　力挺遠距醫療讓愛無遠弗屆

▲東森自然美總經理宋湘嵐出席臺北醫學大學「遠距醫療中心及遠距服務2.0計劃基金」捐資感謝狀受贈儀式。

生活中心/綜合報導

東森集團長期投入公益行善，不間斷地關懷社會並實際行動支持弱勢。秉持著社會責任與企業良知，東森自然美再次展現了其對公益事業的深厚承諾，特別捐助臺北醫學大學附設醫院100萬元，以資助其「遠距醫療中心及遠距服務2.0計劃基金」，期望能為老年化社會與慢性病患的遠距醫療需求貢獻一己之力，帶來更好的照護服務。

全面推動遠距健康照護，實現在地老化

隨著全球與我國社會逐步進入高齡化階段，慢性病的多發性更顯示出健康照護的需求日益重要。「遠距醫療中心及遠距服務2.0計劃」正是在此需求之下應運而生，透過結合醫療照護、資通訊技術及電子化醫療器材的跨領域專業，期望在民眾熟悉的居家或社區環境中提供遠距健康照護與預防保健，實現「在地老化」的理念，使患者不需移動便能接受必要的醫療與照護服務。

遠距健康照護系統的優勢在於，民眾可以在日常生活中就接受監測與建議，及早發現健康狀況的異常，從而大幅減少重症風險與緊急就醫的需求。此外，此系統也能有效降低醫療資源的負擔，讓更多民眾能平等獲得醫療資源，最終達成提升整體社會健康水準的目標。

東森自然美的公益情懷與社會關懷 持續助力醫療科技發展

作為東森集團旗下的知名品牌，東森自然美一直致力於實踐社會公益行動，長期以來不僅關注弱勢新住民家庭、支援醫護人員等。東森自然美始終以實際行動站在公益的最前線，全力提供弱勢族群最急需的資源與支持，成為台灣社會公益的堅實力量。

在全球醫療科技與資通訊技術的飛速發展下，遠距醫療將持續成為未來健康照護的重要一環。這次對臺北醫學大學附設醫院的捐助行動，東森自然美不僅僅是資金上的支持，還寄望透過對遠距醫療技術的投入，能為偏鄉及老年化社區創造更多健康的可能性。期待透過持續捐助和支持，能夠在醫療科技的進步中扮演一個積極推動的角色，幫助台灣的醫療照護更加普及、便捷，並成為老年化社會的健康保障。

▲東森自然美繼續秉持初衷，積極回饋並支持社會，將愛心與資源帶往更多需要幫助的角落。

東森自然美堅守的信念：愛的傳遞與關懷不曾間斷

東森自然美參與「臺北醫學大學附設醫院-遠距醫療中心及遠距服務2.0計劃基金」的行動背後，是東森自然美一以貫之的初心。東森自然美深信，企業不僅是經營產品，更有責任成為社會的一分子，積極回饋並支持社會，實現了企業與社會間相互扶持的美好願景。在未來的日子裡，東森自然美將繼續秉持初衷，將愛心與資源帶往更多需要幫助的角落，用具體行動讓社會更加溫暖，也為每一位民眾的健康、幸福做出實質貢獻。

