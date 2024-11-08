新光三越DIAMOND TOWERS週慶首日　和牛買一送一半小時搶完

▲新光三越週年慶第三波開跑，吸引不少人潮把握最後折扣機會。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

東區商圈百貨周年慶開跑，一早就聚集大量人氣，新光三越DIAMOND TOWERS近年首度加入週慶優惠行列，祭出化妝品買2,000元送2000點；全館累計滿5,000送5000點，吸引許多低調貴客出手，首日客單達到1.5萬元至2萬元，館內美麗市場超市也大爆發，祭出400項買一送一優惠商品，首日推出售價1,999元A5和牛買一送一，半小時就被掃光，明（11／8）推日本麝香葡萄買一送一。

▲LANCOME 完美玫瑰乳霜組，特價11,520元 價值20,163元（57折，高雄左營店限量）。

▲LA MER 傳奇乳霜入門組，特價18,540元，價值27,100元（68折，台南新天地限量）；LE LABO THÉ NOIR 29 黑茶29 淡香精100ml，推薦價10,650元 （DIAMOND TOWERS限量）。

新光三越DIAMOND TOWERS、台南新天地和高雄左營店今（11／7）正式開跑，祭出化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點，DIAMOND TOWERS首次參與週年慶更主打館內精品潮流新品優惠，此外美麗市場也祭出400款品項買一送一。

▲ALLSAINTS CONROY騎士皮衣，特價14,140元，原價20,200元（7折，新光三越獨家）；TRENDS Sacai 毛呢鋪棉外套，推薦價44,600元（DIAMOND TOWERS獨家）。

昨天氣轉涼感受明顯，連帶帶動冬衣購買潮，而台北東區的新光三越DIAMOND TOWERS、台南新天地以及高雄左營店，更是精品品牌在新光三越週年慶的最後一波優惠，不少貴婦把握機會，像DIAMOND TOWERS的比利時貴婦包品牌DELVAUX為週慶開賣的限量2只包款，單價破90萬元一開門即售罄。。

▲MAMMUT Aenergy IN Hybrid女款動態保暖外套，特價8,082元，原價8,980元（9折，台南新天地限量）；Maison Kitsuné 黑色深紅滾邊狐狸頭LOGO長袖針織外套，特價6,680元，原價11,600元（57折，DIAMOND TOWERS獨家）。

此外新光三越DIAMOND TOWERS美麗市場也在超市下足功夫，推出多達400款商品買一送一，含蓋食用油、乾貨、生鮮、食品、蔬果等，一開門就吸引大批民眾前往搶購，首日A5和牛買一送一優惠半小時就被掃光，今天推出的日本長野麝香葡萄售價699元買一送一，更是從開打前就被客戶不斷詢問，還從原本限量100串直接追加至200串。

▲新光三越DIAMOND TOWERS週年慶首日超市湧入人潮。

▲KUHN RIKON 瑞士HOTPAN休閒鍋4.5L+快易夾+茶碗蒸杯6入 特價10,999元 原價24,290元（45折，高雄左營店限量）。

新光三越分析，昨日天氣開始有感轉涼，直接反應服飾銷售，潮流品牌beams要價2萬多元外套等都有人買單，AAPE等冬季服裝也有許多來客，服飾業績成長2倍，加上民眾國內外旅遊興致不減，戶外服飾如三合一保暖外套、風衣與防水鞋等預計也熱銷，其中以ARC’TERYX、THE NORTH FACE、COLUMBIA、MAMMUT，以及MERRELL、PALLADIUM等具GORE TEX或WATERPRO的防水類鞋款等品牌最受到消費者青睞，帶動整體戶外服飾成長超過2成。

▲PALLADIUM SPORTCUFF LT+ VPR WP+輕量拉鍊防水靴 推薦價4,280元（高雄左營店限量）。

另在交屋潮大噴發與小宅居家趨勢帶動下，首日搶購焦點也包括65吋電視、窄身洗乾衣機，以及除濕機等，搭配週年慶首七日大家電單筆滿萬送萬點，家電銷量增長逾1成，而韓綜《黑白大廚》也刺激鍋具類商品買氣，瑞康屋、WMF等首日賣出近百個穩居鍋具冠亞軍寶座，整體廚房家電也有雙位數成長。

▲LG 65吋OLED evo AI G4 4K智慧電視2024 （OLED65G4PTA）+Soundbar SC9S超維度6D立體聲霸，特價127,800元 原價140,800元（9折）。

▲LG TWINWash雙能洗洗衣機（蒸洗脫烘）15公斤，推薦價54,890元（新品上市）。

而週年慶焦點化妝品由高端香氛、精品彩妝、頂級保養為重點，以中高價位且不易撞香的高端香氛最為熱銷，以LE LABO、 PENHALIGON’S等品牌買氣最高，帶動高端香氛整體成長近3成，業者表示其天氣、精品與出國需求趨勢帶動下，在南北三店週年慶首日業績上看9億元、來客數突破11萬人次。