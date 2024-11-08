「結束等於新的開始」　韓劇《好搭檔》對自己人生的每個選擇負責

文／人物誌

「是我們做了選擇，還是『選擇』選擇了我們？」徐譽庭導演在某次對談中，把縈繞我心中多年的疑問赤裸裸地提出來。

總囿於「選擇困難」的我，常想著是在哪些時候，自己會將這樣的狀況發揚光大，發現它如影隨形的是一些再瑣碎不過小事。現在仔細想想，過往的種種人生重大決定，好像也沒有遲疑太久，就勇往直前，雖然一路上跌跌撞撞，也走到了今日。

有了一些人生經歷後，也看了、讀了許多與「選擇」議題相關的影戲或書籍。有時，夜深人靜，腦中便會浮現「如果我當初做了另一個選擇，是否現在的人生會更好？」的自我問答，但也老是卡在沒有答案的迴圈內。

「沒有甚麼正確的答案，結婚、不婚、離婚，那都是選擇之一；我們該做的並不是選出正確答案，而是努力讓自己的選擇成為正確答案。如果你已經盡了全力，就不要後悔，只要繼續做出下一個選擇就行了，反覆做出選擇，然後對其負責，這不就是人生？」

▲《好搭檔》劇照。（圖／SBS，下同）

對自己的選擇負責



「婚姻」是人生的一部分，但並不是全部，每個人有自己的選擇，韓劇《好搭檔》雖然是以「離婚」為主軸，但在這一件件不圓滿的婚姻關係中，我們看盡了人生百態，也在角色們一個又一個的選擇中，隱隱約約地找到自己的蹤跡。

當我們做了某個選擇後，若是結果不如預期，常常就會覺得是不是當時應該執行另一個選擇？但沒有人可以預知未來會如何發展，就算真的知道接下來的人生會發生的一切，真的有比較好嗎？

知道了事態的走向，不停調整，讓自己維持在「正確」的道路上，那跟照著別人的規劃藍圖去活，有何差別？未知也許令人害怕，但也是那些不確定性，讓我們有活出不一樣人生的可能性，所以做了選擇就盡力去進行，並為其負責，然後再邁向一個又一個「選擇」，最後將這些選擇成為我們的人生模樣。

「做錯事就要道歉、請求原諒，如此簡單的道理，大家卻在長大成人後忘得一乾二淨，也忽略了能跟對方道歉的機會其實是有時效的。」

有時「選擇」是有時效性的



「關係越是親近，就越難坦誠以對。」不管是家人或朋友，在面對親近的人時，我們總是無法對他們說出心裡話，也許是礙於尷尬，或是內心的種種鴻溝，可是當我們選擇不說出口的那刻，某些話就再也說不出口，或是就此錯過了最佳的時機。

小孩子常被大人教導犯了錯，就要好好道歉，但同樣的道理，大人卻打臉地無法做到，反而是想方設法去掩蓋，甚至講到最後都是別人的錯，更有甚者是帶有條件地去道歉，完全沒有真心誠意。為什麼一個真心的道歉到了大人的口中會如此難以說出來？沒有第一時間的真誠道歉，事後再多的彌補，也只是讓人更加失望罷了。

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