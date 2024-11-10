fb ig video ETtoday search mobile

你的「不知道」是真的不知道嗎？答案後的隱藏心態　說穿了就是敷衍

>

文／人物誌

你身邊有沒有一種人，每次問他問題時，總是喜歡毫不猶豫的回答：「不知道。」

每次聽到這個回答時，心裡總會冒出一股火，想著為什麼不能認真思考一下再回答，或者是換個態度說，至少不要讓人一眼就看到他的「不在意。」

說實在的，偶爾回答「不知道」是正常的，不過當成為習慣後，真的會影響人際關係。人與人間的相處，本該是真誠以待，總是用不認真的態度回應對方，只是在消耗感情而已。那究竟愛說「不知道」的人是什麼心態呢？他們是真的不知道嗎？

▲《媽媽朋友的兒子》劇照。（圖／tvN，下同）

「不知道」說穿了就是敷衍

仔細回想，當他們在回答不知道的時候，大部分都是在做自己的事。他們並不會因為聽到你的問題而放下手中的事，讓人想生氣的是，那些事基本上都是滑手機或看電視。

這類人通常都是活在自己的世界裡，懶得動腦思考回覆問題。當聽到問題時，他們選擇繼續沉浸在自己的世界裡，隨口一說的不知道，就是敷衍了事，也不是真的不知道。這種狀況，接續發生的就是爭吵。畢竟，沒有人喜歡被敷衍，尤其是在親密關係中，這樣的回應，更是引起戰爭的開端。

「不知道」就是在切斷話題

除了敷衍外，「不知道」這樣的回答，隱藏的是更多的「不在意。」畢竟，真正關心你的人，不會總是用不知道打發你，而是即使不知道，也會想辦法陪你找出答案。

這三個字，看似是日常對話中的基本用詞，實際上它的殺傷力是不容忽視的，大概跟「隨便、都可以」同等級。當一段關係中，頻繁的出現這些字眼，往往都是情感變淡的時候。聽到的人不只想生氣，同時也在累積失望，因為它不只敷衍，也是切斷話題與情感交流的殺手。

當你說不知道的時候，也是這樣的心態嗎？這樣的回答當然沒有不可以，只是太常說出口的時候，就要小心會不會破壞關係了。

再揣摩對方心態時，也審視自己是不是常常說出這三個字。換個方式或語氣來表達，真的都好過隨口一說的「不知道。」

延伸閱讀

拆解「你每次都這樣！」的語意，背後可能是隱藏的主觀意識

贏了面子輸了裡子？透過學習「在乎對方情緒」，表達良性善意的溝通

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 人際關係, 心態

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

表面友善、實則滿肚子壞水三大星座！TOP 1神秘當偽裝　個性冷靜超懂算計

表面友善、實則滿肚子壞水三大星座！TOP 1神秘當偽裝　個性冷靜超懂算計

冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞

冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞

你拿杯子是哪種手勢？測試交友態度

你拿杯子是哪種手勢？測試交友態度

誠品年度最大舊書拍賣會登場　破萬商品中文書「6本500元」 5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲 選擇一把有感應的鑰匙！測試你現在的困境與破除方法 日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉 家裡總是髒亂不堪？韓「收納大師」的居家整理術：不是把東西排整齊而已 表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點 超準！第一眼看到飛鳥還是笑臉？秒測你的「真實性格」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面