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冬天穿羽絨衣不當米其林！Jessica、昆凌顯瘦秘訣公開　老錢風還在流行

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CHANEL Coco Neige系列，隨便混搭都能自帶冰雪女王氣場。（翻攝自CHANEL官網）

▲CHANEL Coco Neige系列，隨便混搭都能自帶冰雪女王氣場。（翻攝自CHANEL官網）

圖文／鏡週刊

當白雪覆蓋一切，世界幻化成純淨無瑕的童話，

雪花飄落、萬物無聲，時間彷彿隨之凍結…

雪國之美，唯有親臨才能體會。

趁著寒意未至，先把時髦單品全扣留下來，

精心布局就為一件事：今年雪季最美的風景，只能是我。

Tips 1：別當米其林

明星穿搭範本：Jessica。（翻攝自Jessica IG）

▲明星穿搭範本：Jessica。（翻攝自Jessica IG）

明星穿搭範本：昆凌。（翻攝自昆凌IG）

▲明星穿搭範本：昆凌。（翻攝自昆凌IG）

冬季穿搭最大地雷，就是不小心掉入厚重臃腫的陷阱中。不想再當憨傻可愛的米其林寶寶？學學昆凌、Jessica，選擇一件具備腰帶的羽絨外套，勾勒出玲瓏腰線，在層層疊疊的保暖需求中，也能輕鬆找回纖細感。

CHANEL Coco Neige 束腰外套 NT$265,900 （翻攝自CHANEL官網）

▲CHANEL Coco Neige 束腰外套，NT$265,900。（翻攝自CHANEL官網）

女星不能說的顯瘦小祕密之二，就是腿部比例絕不能失守。長褲保暖固然重要，切忌過於寬鬆，盡可能貼身，才顯得輪廓俐落輕盈；若搭上一雙增高厚底靴，巧妙延伸腿部線條，更是技高一籌的偷吃步。

FENDI灰色尼龍滑雪 外套 NT$117,800 （翻攝自FENDI官網）

▲FENDI灰色尼龍滑雪外套，NT$117,800。（翻攝自FENDI官網）

LOUIS VUITTON Ruby平底短靴 NT$57,000 （LV提供）

▲LOUIS VUITTON Ruby平底短靴，NT$57,000。（LV提供）

Tips 2：時尚雪中紅

明星穿搭範本：曾莞婷。（翻攝自曾莞婷IG）

▲明星穿搭範本：曾莞婷。（翻攝自曾莞婷IG）

潔淨無垠的雪地，猶如一張純白畫布，何不以鮮豔大膽的配色打破寒冬的沉悶無趣？這一季拒絕平庸，效法曾莞婷，當個雪地「嬌」客吧！博人眼球的亮色系穿搭，又甜又辣，好似恣意揮灑的繽紛筆墨，是自信張揚的野獸流派，存在感刷好刷滿。

CHANEL Coco Neige斜紋軟 呢大型流浪包 NT$166,500 （翻攝自CHANEL官網）

▲CHANEL Coco Neige斜紋軟 呢大型流浪包，NT$166,500。（翻攝自CHANEL官網）

I人不敢高調過了頭？那就來些吸睛配件畫龍點睛吧！BLACKPINK Jennie搶先拎上肩的CHANEL紅色千鳥紋背包，是雪季系列Coco Neige的人氣小可愛，想收編還得比手速；LOUIS VUITTON的Ski系列眼罩，微浮誇又好像駕馭得了，激起征服它的好勝心。

LOUIS VUITTON雪地眼罩 NT$44,300（LV提供）

▲LOUIS VUITTON雪地眼罩 NT$44,300（LV提供）

Tips 3：優雅老錢風

明星穿搭範本：朴寶劍。（翻攝自朴寶劍IG）

▲明星穿搭範本：朴寶劍。（翻攝自朴寶劍IG）

馴服冷冽寒意，不該只出現在衣物材質上，溫柔優雅的穿搭風格，能帶來如沐春風般的暖意，老錢風（Old Money）是值得筆記的時尚關鍵字。運用中性大地色系，點綴不帶侵略性的馬卡龍色調，巧妙疊搭出層次感，低調展現時尚品味。

HANEL Coco Neige小 羊皮飛行帽 NT$68,500 （翻攝自CHANEL官網）

▲HANEL Coco Neige小 羊皮飛行帽，NT$68,500。（翻攝自CHANEL官網）

人如其衣的朴寶劍，就是最佳範本，低彩度的寧靜藍外套，內搭簡單灰T，是好上手的初階穿搭守則。無腦百搭又經典不敗，唯一需把關的只有質感二字，想自帶明星光芒，缺它不可。

LOUIS VUITTON Monogram Shearling圍巾NT$40,600（LV提供）

▲LOUIS VUITTON Monogram Shearling圍巾，NT$40,600。（LV提供）

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關鍵字：

鏡週刊, CHANEL, LOUIS VUITTON

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