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許多人都做錯！女性清潔內褲小知識　「3個月換一次」才健康

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▲▼女性清潔內褲小知識　「3個月換一次」才健康 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲正確清潔內褲維持私密處健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

女生清潔內褲格外重要，錯誤的清洗觀念，導致私密處感染的人不在少數，以下介紹清潔內褲正確方法，以及更換頻率的建議，以下清潔小知識一次告訴你。

#單獨清洗

內褲不宜與其他衣物混合清洗，以避免細菌交叉感染，尤其是避免和襪子或外衣放在一起。

#手洗最佳

內褲的材質通常較柔軟，使用手洗可減少布料磨損。使用溫水（約30-40°C）搭配溫和的清潔劑，避免強鹼性洗劑，因為這可能對私密部位皮膚有刺激。

▲▼女性清潔內褲小知識　「3個月換一次」才健康 。（圖／Unsplash、Pexels）

#使用專用洗劑

選用專為私密衣物設計的洗劑，有助於去除污漬和細菌，同時不會對敏感皮膚造成刺激。洗滌過程中應特別注意清洗縫線和褶皺處，以徹底去除殘留物。

#陽光曝曬

清洗完畢後，將內褲置於陽光下晾乾。紫外線能夠有效殺菌，防止細菌和黴菌滋生。若天氣不允許陽光曝曬，可以使用熱風吹乾，但避免長時間高溫吹曬，以免損害內褲纖維。

#每3個月更換新內褲

即使清洗徹底，長時間使用的內褲纖維中可能會累積細菌和污漬，因此建議每3個月更換一次新內褲。

除了以上清潔知識以外，挑選內褲也應該避免過緊或是不透氣材質，過緊的內褲會讓私密部位環境潮濕，有利於細菌繁殖。且若內褲使用洗衣機清洗，需定期清潔洗衣槽，避免細菌殘留在內部。

關鍵字：

女性健康, 內褲清潔, 私密處, 健康小知識, 清潔方法

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