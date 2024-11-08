永遠不要為別人的情緒買單！3種方法活得更暢意自在

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

人是群居社會，即使擁有自己的空間，也免不了各種社交，在各種不同的情境之下，常常會受到別人的情緒影響，讓自己的正能量逐漸被消耗，甚至造成負面影響，以下就分享3個小方法，不為別人的情緒買單，才能越活越通透快樂。

Tips 1：對情緒的正確認知

好的情緒不見得可以接收，但壞事常常會駐足在心裡很久，如同病毒般擴散，當你接收到這樣負面的能量時，要能清楚分辨「這是別人的情緒」、「這是不好的能量」，並且有意識地讓自己隔離在外，保持內心平和寧靜，不走心，甚至要懂得割除「有毒的關係」，避免自己一直沉浸在不好的情緒之中。

Tips 2：情緒是可以管理的



很多人面對不好的事情或是感受，會任由它們消耗心裡的快樂，甚至要「抒發」傳染給他人，把不好的情緒擺放在第一位，過度重視，但更好的做法，是當意識到不好的情緒時，應該先分析、理解「不舒服」的原因，懂了之後，就讓它們遠離，負面能量在心裡留存、瘋長，任何人都可以做到，但珍視快樂細節，才是人生值得把握的事情。

Tips 3：學會解讀、釋放

情緒擁有很多種，本身並沒有好壞之分，是每個人感受之後，給予定義、解讀，當你可以用更宏觀的心胸去理解，情緒就不會只有一種面向，這樣深刻的了解，有助於情緒的流動，好的可以留下、壞的就讓它正確釋放，而不是緊緊抓在手心，讓該離開的能量得以釋懷，心境平靜，人生也會更豁達。