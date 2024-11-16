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「只要專心做好一件事就可能創造奇蹟」　《解憂貓禪語》像貓一樣做自己

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文／人物誌

「與預期正好相反，深夜擠滿人的電車上，我成了療癒之地。」

虛構漫畫《在黑心企業工作的我變成了貓之後 》中變成貓的社畜毛田，幫人們解開了現實生活的煩悶，甚至讓黑心企業轉變成幸福企業。雖然故事很誇張，但也將「貓」能帶來的心靈救贖，完完整整地顯露出來。

想變成貓，可能是天方夜譚，但像貓一樣活著，或許是可行的。《解憂貓禪語》中枡野俊明就提到，貓那種活得很自我的生活態度，深深吸引我們，更是療癒了我們，但身為人類卻被會各種情感影響，而難以如貓這般生活。

「我認為，貓的生活方式，是一種悟道的境界。」枡野俊明以60則「禪語」，用己身獨到見解，透過「莫生氣」、「莫比較」、「莫競爭」、「莫焦慮」、「莫再影響」、「莫停歇」六章節，引導我們走過令人疲憊不已的生活，慢慢貼近心靈寧靜之地。

《解憂貓禪語》是本簡單易讀的「禪語入門書」，而閱讀此書除了重頭看到尾外，還有三種類似《解答之書》的使用方式，能為我們帶來不同的啟發。

▲貓有著活得很自我的生活態度。（圖／pexels，下同）

「只要專心做好一件事，日積月累，就可能創造奇蹟。」

明明臨近截止期，內心感到萬分焦慮，但還是無法專心完成某件事，你也有這樣的狀態嗎？對於有拖延症的人，要十分專注地完成一件事，實在是太難了，畢竟外在環境有太多吸引人的事物，而自身也會有許多藉口，而直到被奪命連環call後，才進入無人境界地神速完工，然後內心又自責說：早知道就早點完成了。

「只管打坐」告訴我們「專心」不是一件容易的事，但也是如此，所以更把其他的事拋諸腦後，試著專注眼前的事，好好地把它逐一完成。長久以往，或許會發現自己的工作效率有顯著的進步。

「來來來，坐下喝杯茶。」

急、忙、快是現代人的常見狀態，而你有多久沒有「忙裡偷閒」了呢？不一定要有很長的一段時間，就算是五分鐘也可以，用心地專注在某件事上，而不是一心多用。

「且坐吃茶」的意思是，喝茶時就要專心喝茶，不要一邊喝著，一邊看資料或思考其他事，不然就只是在補充水分而已。喝茶時，就要好好去觀察茶的顏色 、溫度、香氣、甘甜和喉韻等，這樣的方式與「正念練習」的概念是一樣的，都是要我們「專注於當下」。練習久了，就會感覺緊繃的心漸漸放鬆，而走向平靜。

▲《解憂貓禪語》一書。（圖／ichirochen提供）

以上兩則禪語分享，是我用「今天可以學到什麼禪的智慧？」的翻閱方式所得。若是生活上遇到煩心事，或是想遠離某些情緒時，或許可以打開《解憂貓禪語》，讓無敵可愛的貓貓和禪語為你指引方向、安定心靈。

延伸閱讀

發揮「放下力」的生活態度：《不要對每件事都有反應》專注體會當下，好好感受生命中的每一天

「你愈安靜，聽到的東西愈多。」《觀察的藝術》：為生活的一切留出空間，專注力將帶你看見更多機會

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 閱讀, 書籍, 解憂貓禪語

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