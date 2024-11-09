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法國製「髮上珠寶」閃耀寶石光彩　亞歷山卓髮飾精緻手工取勝

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▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓融入寶石色彩，展現髮上珠寶光彩。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

有「髮上珠寶」美譽的法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris），冬季新作以天然寶石為創作靈感，將寶石迷人色彩融入設計之中，汲取自藍綠色「天河石」、玫瑰粉「紅紋石」、栗棕色「牛眼石」等，為仕女夾、抓夾與髮梳等款式增添迷人光彩。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲模特兒別上亞歷山卓天然天河石仕女夾，4,300元。

亞歷山卓強調每一件髮飾百分百法國手工打造，以優雅的法式魅力席捲全球，永遠的時尚傳奇人物葛麗絲凱莉、賈桂琳甘迺迪、伊麗莎白泰勒、奧黛麗赫本都是擁護者。品牌每一季推出時髦髮飾，今年秋冬便以寶石色調吸睛，此外，綴飾花卉、珍珠、水晶元素以及鏤空的手法創作精緻耐看的「髮上珠寶」。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓璀燦晶礦仕女夾鑲嵌玫瑰粉色的紅紋石，5,900元。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓天然粉水晶抓夾，6,800元。

台灣輕奢珠寶品牌ARTISMI，則為冬日新作加入大溪地黑珍珠，與日本阿古屋構成對比黑白雙色的耳環、戒指與服裝完美搭配；更有趣的設計是「雙戴大溪地黑珍珠項鍊」，共有兩種戴法，活動式設計的小金球可與黑色珍珠分開或兩者一起呈現，讓佩戴者能隨心自由穿搭。

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲ARTISMI結合大溪地黑珍珠與日本阿古屋珍珠，創作雙色珍珠耳環29,500元，戒指32,500元。（圖／ARTISMI提供，以下同）

▲▼亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲ARTISMI雙戴大溪地黑珍珠項鍊，15,500元。（圖／ARTISMI提供）

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, ARTISMI

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