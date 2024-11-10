網路超夯「美食清單」熱量一次看　營養師：牛肉麵的湯別喝光

▲紅燒牛肉麵是熱量地雷，減重者應避免。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美食控看過來！營養師高敏敏分享，網路上流傳著一份神祕菜單，比主打餐點更受歡迎的美食一次看，像是台鐵的便當、摩斯的紅茶，讓人超難抗拒，聽聽營養師教你怎麼搭配更健康。

#台鐵 一份排骨便當 950 kcal

市面上滷排骨，通常先炸過後再滷，營養師高敏敏分享，若想吃得健康，可以選擇熱量較低的滷雞腿，飯後再搭配無糖茶飲去油解膩。

#Subway 葡萄燕麥軟餅乾 187kcal

軟餅乾屬於高油高脂食物，建議可以挑選相對健康的葡萄燕麥口味，當然還是得斟酌控制份量喔！

#肯德基 一顆蛋塔 182kcal

營養師高敏敏表示，單個蛋塔的熱量並不高，但也是因為小巧精緻，常常讓人容易一個接著一個，蛋塔則是酥皮加油製作的點心，所以含油量也會比較高。建議有高血脂的人或想減脂的朋友，務必控制份量。

#摩斯漢堡 一杯紅茶 111kcal

紅茶好喝但也不要過量，要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低喔！真的想喝就來杯甘甜的無糖茶加上檸檬片更順口。

#錢櫃 一碗紅燒牛肉麵 870kcal

一晚紅燒牛肉麵的熱量遠遠超過你想像，選擇清燉湯底和牛腱肉部位，並搭配粗麵條較為健康。且紅燒湯底通常會加入豆瓣醬，是熱量的隱藏來源，而牛腱肉脂肪含量較低，因此熱量相對較少，粗麵條則因其體積較大，吸收的湯汁較少，最重要的是千萬別把湯喝光，因為湯的熱量也相當驚人。

#藏壽司 一份聖代 342kcal

如果真的嘴饞想吃甜點，你可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點，可以的話與家人共享來減少熱量，下午時段吃完記得起身多活動能促進消化。

#麥當勞 一包大薯 529kcal

高溫油炸會破壞食物中的營養素，且澱粉類食物本身的熱量已經不低，經過油炸後熱量更是直線上升。

#拿坡里 一根炸雞腿 270kcal

雞肉本身是屬於優質蛋白質，但是透過不同的料理方式，熱量也會有所差異，建議可以去皮享用，少了外面的油炸酥皮，熱量會少很多喔！

#鼎泰豐 一盤蝦仁炒飯 703kcal

炒飯可以搭配燙青菜、蔬菜湯來增加膳食纖維攝取，蝦仁本身也是很好的蛋白質來源。