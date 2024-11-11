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搶救秀髮大作戰！李聖經染燙髮首選「0秒修護」　Kevin洗髮精大包裝CP值神高

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

洗髮是日常每天都要做的事情，近年洗護追求以頭皮養護為基礎，不少品牌都紛紛推出溫和又可以帶來清爽潔淨感受的單品，快來看看有沒有適合的新款。

＃basiik 超級洗髮精，售價1800元

basiik,思波綺,VCOOL,洗髮,頭皮,頭髮。（圖／品牌提供）

由保養專家Kevin親自研發的髮絲保養品牌basiik在之前推出超級洗髮精，應用綠拿鐵植萃配方以及胡蘿蔔超級精粹，針對台灣女性容易出油的頭皮，達到溫和洗淨效果，上市之後獲得不少好評，最近再度推出全新的補充包，是常態正貨250ml的2倍，價格更便宜，還可以做環保。

＃思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），售價399元

basiik,思波綺,VCOOL,洗髮,頭皮,頭髮。（圖／品牌提供）

以山茶花油養護髮絲的思波綺其金耀瞬護髮膜，上市之後瞬間完銷，不需要等待的0秒修護，一抹立刻感受到滿滿滋潤效果，特別適合染燙過後的髮絲，乾柴枯燥瞬間撫平，媲美髮廊等級的修護功力，每一次只要銅板價，就可以迅速擁有稠緞髮，當然很強。

＃VCOOL 豐盈強健洗髮精，售價880元

basiik,思波綺,VCOOL,洗髮,頭皮,頭髮。（圖／品牌提供）

汗水本身是沒有味道的，但排出體外之後，混合皮脂，就會有菌類滋生，進而出現不好聞的味道，發現雪松擁有抑菌的效果，VCOOL從台灣原生的1300到2800高海拔香杉中，發現了含量高達70%的雪松醇a -Cedrol，是其他植物的3倍之多，並添加到全新的洗髮精之中，透過天然配方達到溫和控油消臭，最適合台灣天氣使用。

關鍵字：

basiik, 思波綺, VCOOL, 洗髮, 頭皮, 頭髮

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