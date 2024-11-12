fb ig video ETtoday search mobile

你不能不會的隱藏版乳霜3用法！舒緩乾燥脫皮、補妝超服貼

>

東森自然美,DR.WU,乳霜,保養,抗老,修護,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

天氣逐漸變冷，肌膚不僅會面臨缺水的狀況，缺油也會導致乾燥、細紋出現，而乳霜不僅可以封存水分，甚至可以達到更滋潤的養護，以下就分享乳霜可以使用的3種小技巧，迅速養成光潤透亮美肌。

Tips 1：所有保養最終步

透過不同特性的保養單品，為肌膚層層浸潤營養成分，每天基本精簡的三步驟：化妝水、精華液、乳霜，透過質地較為豐潤的乳霜，宛如是在肌膚敷上一層豪華面膜，可以幫助更好的鎖水，同時補充油脂，加強呵護。

東森自然美,DR.WU,乳霜,保養,抗老,修護,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

Tips 2：薄敷舒緩乾燥

很多人到了冬天，兩頰、鼻翼兩側位置，容易出現泛紅、脫皮的狀況，想要舒緩乾癢不適的問題，其實可以加強用量，在乾燥區域薄敷一層乳霜，睡前可以直接當作晚安面膜，也可以在妝前敷10到15分鐘，再按摩到吸收，能讓養護成分更深層浸潤。

Tips 3：NG修飾超萬用

乳霜通常裡面都含有較多的油脂，像是很多人上妝都會有眼線畫歪、睫毛膏沾到眼皮等NG狀況，這時候就推薦可以拿棉花棒沾一點點乳霜，把畫錯的位置稍微擦掉，就可以再上新的彩妝；補妝之前，也建議可以先用紙巾或是少量乳霜，把脫落的地方推掉，再重新上粉底，會更加服貼自然。

【推薦單品】

＃東森自然美 BIO UP極萃賦活全能撫紋霜

東森自然美,DR.WU,乳霜,保養,抗老,修護,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

上市短短不到一年就立刻賣掉16500瓶，疊起來將近2座台北101高度的BIO UP全能撫紋霜，嚴選來自法國巴卡拉黑玫瑰、專利CTX瑞士胜肽複方，運用水凝轉化傳導技術，讓乳霜即使擁有保濕潤澤的能力，但是卻一點都不會過於厚重，一抹立刻爆水的清爽感，用過都回不去。

＃DR.WU 超逆齡肌因再生精華霜，50ml、售價2600元

東森自然美,DR.WU,乳霜,保養,抗老,修護,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

外泌體是近期很受到歡迎的抗老修護成分，有鑒於女性對於抗老化的需求，DR.WU全新推出超逆齡肌因再生系列，嚴選真菌來源的「酵母菌外泌體」，搭配高濃度五胜肽、六胜肽配方，可以幫助撫紋抗老，乳酸菌與二裂酵母萃取加強修護保濕機能，全方位煥新、修復、賦活。

關鍵字：

東森自然美, DR.WU, 乳霜, 保養, 抗老, 修護

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

哪隻手是你放鬆時的狀態？測試近期的你內在狀況

哪隻手是你放鬆時的狀態？測試近期的你內在狀況

凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂

家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂

成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備2種特質 張韶涵的勞力士官方店買不到　改裝Daytona錶150萬起跳 只聚焦在「斷捨離」就錯了！居家收納三大訣竅：空間優先、其次才是物品 勞力士史上最貴Daytona自動上鍊錶誕生　首款彩虹圈錶逾2億元拍出 冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞 子瑜「焦糖蜂蜜唇」美得太仙氣！特寫依舊展現零死角鵝蛋臉 5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面