你不能不會的隱藏版乳霜3用法！舒緩乾燥脫皮、補妝超服貼

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

天氣逐漸變冷，肌膚不僅會面臨缺水的狀況，缺油也會導致乾燥、細紋出現，而乳霜不僅可以封存水分，甚至可以達到更滋潤的養護，以下就分享乳霜可以使用的3種小技巧，迅速養成光潤透亮美肌。

Tips 1：所有保養最終步

透過不同特性的保養單品，為肌膚層層浸潤營養成分，每天基本精簡的三步驟：化妝水、精華液、乳霜，透過質地較為豐潤的乳霜，宛如是在肌膚敷上一層豪華面膜，可以幫助更好的鎖水，同時補充油脂，加強呵護。

Tips 2：薄敷舒緩乾燥



很多人到了冬天，兩頰、鼻翼兩側位置，容易出現泛紅、脫皮的狀況，想要舒緩乾癢不適的問題，其實可以加強用量，在乾燥區域薄敷一層乳霜，睡前可以直接當作晚安面膜，也可以在妝前敷10到15分鐘，再按摩到吸收，能讓養護成分更深層浸潤。

Tips 3：NG修飾超萬用



乳霜通常裡面都含有較多的油脂，像是很多人上妝都會有眼線畫歪、睫毛膏沾到眼皮等NG狀況，這時候就推薦可以拿棉花棒沾一點點乳霜，把畫錯的位置稍微擦掉，就可以再上新的彩妝；補妝之前，也建議可以先用紙巾或是少量乳霜，把脫落的地方推掉，再重新上粉底，會更加服貼自然。

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