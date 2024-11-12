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【廣編】Henry Jacques香水情緣　In All Intimacy系列第二版全球發佈

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Henry Jacques香水情緣（圖／Henry Jacques提供）

▲擁有設計師、藝術家和時尚偶像等多重身份的Heron及夫人Sabrina。

【廣編特輯】

圖、文／Henry Jacques提供

Henry Jacques發佈In All Intimacy系列的第二版，與Heron Preston和Sabrina Albarello攜手開啟了一個全新的創意世界。擁有設計師、藝術家和時尚偶像等多重身份，Heron及夫人Sabrina與品牌有著共同的理念，惺惺相惜，共同踏上了一段探索高級香水藝術的旅程。他們分享共同的價值觀與夢想交匯相融。這些香水講述獨特的故事，所有作品均在全球所有精品店有售。

二人獨立的個性和他們之間的默契在專屬香水中得以完美呈現。儘管採用相同的三種主要成分，但每款香水卻各具特色、相輔相成，彼此之間相得益彰。

以Heron為名的香水，以巴西玫瑰草散發出的清新氣息為前調，乾淨而清爽。玫瑰、佛手柑和香料與 清新的氣息達到完美平衡。隨後，乾草和零陵香豆的杏仁香調為香水增添了溫暖的層次。香草和安息香為香水增添了皮革和煙燻的層次，使香調更加豐富。溫暖、閃耀、開放，深邃而複雜，Sabrina篤定地說：「Heron的專屬香水非常特別、與眾不同，正如他本人。」

Sabrina之名的香水則以肉桂和小豆蔻的的香料味為前調，溫暖而富有感染力。隨後，零陵香豆和丁香的香氣與嬌嫩白花的麝香氣息相得益彰，營造出舒適的感官盛宴。香草、安息香和深沉濃郁的木質香調為這款香氛平添優雅和愜意。這款香氛柔和又強烈，具有雙重特質，正如Sabrina的個性。「她讓我感到安全，但她也可以很強悍」Heron說道。

在In All Intimacy系列中，香水成為一種強大的表達方式，能夠追述過往、傳承歷史和傳遞情感。總的來說，香水就是一個故事。透過Les Brumes及Les Essences香水系列，探索Heron和Sabrina的故事。香水作品在線上和Henry Jacques全球精品店有售。

關鍵字：

Henry Jacques, 香水

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