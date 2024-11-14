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《黑白大廚》隱藏多位穿搭高手！安惟鍟腳踩Dior聯名鞋　朴恩影私服超仙

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文／美人圈

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》開播至今討論度極高，連帶參賽選手們開設任職的餐廳在網上都被訂爆，有些甚至已經排到明年，人氣不容小覷！除了廚藝了得外，黑白湯匙中其實也隱藏多位穿搭高手，要不是披著廚師袍，根本不知道他們私服品味那麼好，究竟有誰上榜，一起來看下去吧。

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲《黑白大廚》成現象級韓綜。（圖／IG@netflixkr）

Netflix《黑白大廚》穿搭高手：安惟鍟

第一位上榜的反差代表就是白湯匙代表「安惟鍟」！安惟鍟擁有33年廚齡，以日本料理打響名號，還擁有博士學歷、「水泡菜醋製作法」與「海帶醋製作法」兩項專利。在節目中更以歷屆韓國總統也愛吃的炸物天丼廣為人知，雖然無緣晉級八強，但超反差的私服穿搭卻讓他連上多日熱搜。有不少眼尖網友扒出安惟鍟白色廚師袍之下竟上身多款神級單品，像是眼鏡出自銀器之王Chrome Hearts、褲子也是Stone Island水洗工作褲，雙腳更踩著要價數十萬的Dior X AJ1聯名鞋，根本隱藏版潮流霸主。

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲安惟鍟主廚私服穿Dior聯名鞋。（圖／IG@netflixkr、截圖自Netflix）

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲安惟鍟主廚的眼鏡出自Chrome Hearts。（圖／FB@안유성、Chrome Hearts）

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Stone Island水洗工作褲。（圖／Stone Island）

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior聯名AJ1球鞋在2020年推出就掀起搶購潮。（圖／Dior）

Netflix《黑白大廚》穿搭高手：朴恩影

在眾多男主廚中脫穎出眾的韓籍中華料理女神朴恩影，絕對是節目「黑湯匙」大廚中的顏值擔當！作為「白湯匙」主廚呂敬來的徒弟，朴恩影不僅中菜烹調技巧卓越，現在還升格為香港Blacksheep旗下川菜館Grand Majestic Sichuan的副主廚。長相本就甜美的朴恩影，褪去廚師袍，私服穿搭大走韓系小姊姊路線，雖都是衣櫃基本款單品，像是襯衫、素T等，但她卻很懂得在細節中注入一點巧思，好比配上皮帶點綴、或是利用疊加的方式增添造型感，整體穿搭很討喜，好感度狂飆。

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲中華料理女神朴恩影是「白湯匙」主廚呂敬來的徒弟。（圖／IG@eunyoungo__o、IG@netflixkr）

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩影私服走韓系小姊姊路線。（圖／IG@eunyoungo__o）

Netflix《黑白大廚》穿搭高手：姜珉柱 Austin Kang

另一位黑湯匙姜珉柱Austin Kang，雖然第一集就被淘汰，但這位號稱「本業也在行的男人」卻因超帥外型擄獲大批女粉！Austin Kang過去就在眾多綜藝節目露過面，像是《Dunia》、假想結婚真人秀《驚險的親家練習》、《為什麼來我家》、《神秘音樂秀：蒙面歌王》、《我獨自生活》等，私下也與眾多演藝圈男神鄭容和、東方神起允浩、柳演錫是好朋友，俊美長相和Nice Body早已讓人忘記他本業其實是廚師，還闖入過《Master Chef KOREA》準決賽。

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲姜珉柱。（圖／IG@austinkangg，下同）

Austin Kang同樣也是被廚師身份耽誤的穿搭高手，私下穿著大走簡約鄰家大男孩風！他經常以低飽和配色像是大地色、杏色、奶茶色、白色等襯出高級感，並適時地搭配項鍊、帽子、眼鏡等配件點綴，讓穿搭不失亮點，乾淨清新，給人一種很好親近的舒服感。

▲廚師穿搭 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 黑白大廚, 穿搭, 安惟鍟, 朴恩影

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