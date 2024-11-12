SOGO周慶第二波開打再推加碼　日本麝香葡萄2串899元吸客

▲SOGO 2024周年慶進入第二波，廠商再加碼隱藏版美妝特惠組。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／台北報導

11月百貨周年慶重頭戲落腳台北東區，SOGO台北店三館把握12天檔期端出優惠，明（11／13）正式進入第二波優惠，除原本滿千送百方案、滿額送之外，還祭出「美型電子鍋」、「20公升電烤箱」等加碼消費禮吸客，業者表示周年慶進入收尾期廠商紛紛加碼，忠孝館推「隱藏版」美妝特惠組，復興館則有精品早春單品報到，連超市都推日本麝香葡萄兩串899元搶客。

百貨周年慶進入下半場，SOGO忠孝館、復興館現正火熱促銷中，吸引不少民眾前往採購，提袋率幾乎百分之百，忠孝館表示開跑5天每日來客破10萬人次，人潮比去年成長6%，在這種消費氛圍下實屬不易，因應今年消費氛圍，今年首度提供中信卡全卡會員特定類別滿6,000元送600，加上店內30多個美妝香氛品牌回饋門檻從6,000元降至3,000元，吸引不少年輕族群與新來客消費，目前5天業績突破16億元，達成率已到56%。

▲忠孝館ONLY SOGO ，ESTEE LAUDER特潤超導奇肌安瓶組，價值6,600元，優惠價3,300元，限100組。（圖／業者提供）

▲Columbia Omni-Tech防水兩件式羽絨外套，原價18,800元，特價15,000元，限30件。（圖／業者提供）

復興館則表示受惠氣溫下降，女裝針織外套、男裝戶外機能外套都熱賣，皮衣也大成長，今年女鞋也賣得特別好，跟寢具表現都成長30%，家電也因應政府節能補助在明年6月到期，不少民眾先在周年慶入手，可享優惠又能申請補助，另外精品雖散客稍減，但早春新品也在第二波準備開賣，正是主力客出手的時候，此外市場上一片蕭條的珠寶，在復興館也出現成長。代表SOGO經營的精品主力客拉抬力道仍足。

▲復興館11／15限定販售，city'super奧利塔精緻橄欖油1L，原價769元(1瓶)，特價569元；1箱6入售價4,614元 、特價3,059元，限500瓶、限100箱。（圖／業者提供）

隨11／13 SOGO週年慶進入二波促銷，忠孝館祭出多款加碼優惠，美妝包括HR、Kiehl’s、植村秀、海洋拉娜都推出隱藏版特惠組，還有原價4,680元至9,980元的潮流靴款，單一價2,500元；CONVERSE則加碼超級品牌日全面7折優惠，超市也再推日本麝香葡萄2串899元優惠。另11／18再推特別回饋禮，單日消費滿4,800元可獲3人份輕巧美型電子鍋。

▲忠孝館Fresh Mart 日本長野縣麝香葡萄(9房) 原價1串599元，特價2串899元，限2000串。（圖／業者提供）

復興館除精品早春單品到貨之外，針對服飾樓面再加碼，7樓單筆消費滿1萬元現抵1,000元；6樓單筆消費滿15,000元送800元抵用券，此外家電、美妝特惠組都有額外加碼，11／18也推APP加碼消費禮，當天全館累積消費滿1萬元，即可獲可烤全雞20公升的歌林電烤箱。

▲復興館獨家ONLY SOGO，TORY BURCH Eleanor小號兩用單肩包，售價27,900元。（圖／業者提供）

SOGO台北三館周年慶忠孝館特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，忠孝、復興館美妝單櫃消費滿6,000元送800元；中國信託全卡男女裝、女鞋、鍋具、寢飾消費滿6,000元送600元抵用券；精品單日累計消費滿2萬元送2,000元抵用券。

新光三越DIAMOND TOWERS也表示，服飾業種成長超過1成以上，以圍巾、大衣表現良好。MAISON KITSUNÉ 、ARTIFACTS、TRENDS、Agnes.b等服飾品牌持續引進新品、熱銷品，成長也都有雙位數以上。化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點。

▲Maison Kitsuné《黑色深紅滾邊狐狸頭LOGO長袖針織外套》 特價6,680元，原價11,600元（限量）；BEAMS《IG過染加工丹寧夾克》 ，售價16,900元。（圖／新光三越提供）