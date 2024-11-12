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「彩虹小花豹」大學T超萌還有版畫可收藏　Lauren Moshi聯手BAGMANIA圈粉

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記者林明瑋／台北報導

藝術可以穿在身上，這不是說說而已，洛杉磯品牌Lauren Moshi近期與迎接18周年的台灣選品店BAGMANIA合作，推出可愛又有個性的彩虹小花豹系列服裝，小花豹身上的花紋變成愛心，脖子上戴著愛心項鍊，腳掌上還有唇印，萌樣讓人一眼就愛上，此外並有18件藝術作品展出，其中的《米奇紅唇》將米奇與唇形結合、《彩虹把我們牽在一起》以超受歡迎的Care Bears為主角，當然也少不了彩虹小花豹版畫，每件作品都充滿著愛與熱情。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲Lauren Moshi X BAGMANIA彩虹小花豹大學T，10,800元（左），同系列有長洋裝可選擇。（圖／品牌提供，以下同）

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）
▲BAGMANIA X Lauren Moshi版畫作品《彩虹花豹》。

Lauren Moshi的創辦人是Michael Moshi和Lauren Moshi兄妹，哥哥負責營運、妹妹主掌創作，在2006年成立品牌，將手繪、藝術融入服裝，受到許多明星的喜愛，Lauren Moshi揮灑的圖案很有活力、很狂放，而且經常運用大家非常熟悉的圖案為創作基底，例如米奇米妮、菲力貓、《芝麻街》中的餅乾怪獸，還有骷髏頭、愛心、和平符號、惡魔之眼等等，充滿自由自在精神。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲Lauren Moshi品牌創辦人Michael Moshi（左二）和Lauren Moshi（右二）兄妹，及BAGMANIA創辦人Lily（左）、Winnie。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）
▲Lauren Moshi是藝術家也是設計師。

Michael Moshi和Lauren Moshi兄妹專程日前來台，與BAGMANIA創辦人姊妹倆Winnie及Lily為雙方的聯名系列站台，彩虹小花豹是主要視覺，象徵充滿好奇心、喜愛新鮮的事物，及對於時尚永遠不停止的探索，以手工網版印刷製成的小花豹圖案，需經過7道程序才能完成，包括開襟外套、大學T、毛衣、洋裝、甚至兩件式睡衣都能見到牠的蹤影，還有非常實用的帆布包，顯得輕鬆隨興。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲襯衫的正面是唇印、背面為小花豹。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）
▲帆布包有黑、白兩色。

除了雙方聯名的限量服裝系列，BAGMANIA店內並展出Lauren Moshi創作的8件木製裝飾與10件版畫作品，蝴蝶身上有4個笑臉、米奇變成紅唇，為空間增添強烈又歡愉的特色，版畫則有運用大人小孩都喜愛的Care Bears創作而成的《彩虹把我們牽在一起》、描繪華麗搶眼可愛貓咪的《戴墨鏡的鑽石貓咪》，還有呼應服裝系列的《彩虹花豹》等，展期至11月30日，也能買回家好好收藏。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲BAGMANIA X Lauren Moshi裝置作品《米奇紅唇》、《四個笑臉的蝴蝶》。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）
▲BAGMANIA X Lauren Moshi版畫《戴墨鏡的鑽石貓咪》、《彩虹把我們牽在一起》。


【更多聯名系列】

A.P.C. X CASIO
法國品牌A.P.C.與來自日本的CASIO合作，讓經典的A1000腕錶更典雅，聯名系列有金、銀兩色，錶盤簡潔且纖薄，八角形錶殼、中央的LCD螢幕顯示時間，展現1970代復古美學，並具備鬧鐘、計時器、LED 背光等功能，是很實戴的中性錶款。

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

▲Lauren Moshi X BAGMANIA。（圖／品牌提供）

Weekend Max Mara X Lucy Hale
Weekend Max Mara與美國女星Lucy Hale合作，推出充滿濃厚的美國西部氛圍的聯名系列，以「悅享旅途」（Joyroad）為題，靈感源自Lucy Hale的公路尋根之旅，展現對大自然的嚮往、追求自由的精神，每一件都相當實穿，除了上述的提花毛衣、西裝背心，還有多款夾克、鉚釘刺繡牛仔短裙、長褲，以及非常有個性的流蘇包等，讓每個女孩都能穿出屬於自己的個性。

▲Max Mara Weekend。（圖／品牌提供）

▲Max Mara Weekend。（圖／品牌提供）

▲Max Mara Weekend。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Lauren Moshi, BAGMANIA

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