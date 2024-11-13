試開箱／頂尖香味＋陶瓷手工更有儀式感！絕美香氛蠟燭、淡香精都極限量

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、記者李薇攝

自從疫情之後，很多人開始重視味道的展現，因此香氛市場迅速成長，不管是香水還是居家香氣，都是人們越來越重視的細節，正逢年末，近期也有不少香氛精緻好物，值得收藏。

＃Diptyque 經典香氛蠟燭，售價2,700元

Diptyque每年在聖誕節都會推出限定香味的蠟燭，雖然以冷杉為主題的味道每年都會有，但是味道都會年年有些許變動，今年，除了經典的冷杉，更推出紅色的甜點、藍色的星星香味，兩者都是很特別、值得收藏的味道，甜點感覺融合了薑餅人以及肉桂的香氣，是一款香甜戀愛的感覺；星星則彷彿置身冬日花園的草皮，抬眼即能看見漫天星辰，是有點清冷又帶有浪漫的味道。

＃迪奧 香氛世家系列－透光瓷香氛燭台禮盒，售價16,000元

迪奧每年都會與世界各地不同的藝術家合作，推出極具匠心的藝術作品，今年頂級的香氛世家系列就攜手法國頂級餐瓷品牌BERNARDAUD，發表絕美的香氛蠟燭禮盒，陶瓷的燭罩在Francis Kurkdjian全新調製的香氛蠟燭，在光線的透映下，浮現義大利藝術家Pietro Ruffo眼裡的法式宮廷饗宴。

＃LOEWE 自然之水淡香精，售價35,020元

以彩虹植物學為靈感，設計出各種不同香氣的LOEWE，2024年將品牌旗下經典的三支香水，與西班牙國寶級瓷藝品牌LLADRÓ雅緻合作，打造全新手工雕琢的瓷質康乃馨花朵瓶蓋，並且暈染不同的顏色，每一朵都有25片花瓣耗費5天製成，全球限量600支，透過實體的花朵以及香味的呈現，展現絕美意象。