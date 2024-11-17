日本三大溫泉泡湯賞楓！600年古湯華麗轉身　森林浴還可造訪皇室祕湯

▲距離東京僅2小時車程的那須地區，因地處日本皇室別館所在地，而擁有皇室度假區的美稱。



圖文／鏡週刊

今年秋天來臨的腳步稍遲，現在前往日本旅遊，還有機會來場遠離塵囂的楓葉之旅。從歷史悠久的栃木縣那須溫泉，感受皇室般尊榮；到熊本縣菊池溫泉，享受大自然的療癒；再到山口縣長門湯本溫泉，品味奢華的日式風情。一邊泡著暖呼呼的溫泉，一邊欣賞著窗外醉人的楓紅美景，這份愜意只有親身體驗才能感受。

栃木縣那須溫泉：悠然漫步皇室祕湯之地

位於栃木縣北部的那須高原，是日本皇室的度假地，擁有千年以上的悠久溫泉歷史。這裡的「大丸溫泉旅館」以其明治時期的悠久歷史而聞名，乃木希典將軍曾來此療養，為這片祕湯更添一抹古樸氣息。

近年來因電影《羅馬浴場》走紅的「北溫泉」帶給旅人穿越江戶、明治、昭和年代的奇妙體驗。想要現代奢華氛圍，則可選擇新裝修的「那須別邸回」，融合了傳統與現代設計，每間套房均配有泡湯設施，提供高質感的私人享受。

▲「大丸溫泉旅館」是那須高原的祕湯之一，因將軍乃木希典每年來此泡湯療養而聲名大噪。

秋天的那須高原還有一幅天然的楓紅畫卷等待揭開，「駒止瀑布」靜靜隱身於山谷深處，紅黃相間的楓林與瀑布的湛藍水流交織，讓每位遊客駐足流連。徒步登山或乘纜車至茶臼岳中腹，讓能把整片秋色動人景致盡收眼底。

▲那須高原的駒止瀑布以紅黃相間的楓紅，以及湛藍水潭與滂薄瀑布吸引遊客造訪。

熊本縣菊池溫泉：感受溫暖質樸的秋色療癒

以「美容溫泉」著稱的菊池溫泉，今年迎來70週年。據說當年湧泉之際，還曾有白龍出現，成為當地的勇氣象徵。溫泉水富含礦物質，對肌膚形成一層保護膜。秋季期間，菊池市的「望月旅館」讓人可在紅葉間泡湯，體驗極致放鬆。

▲菊池市的望月旅館內就可賞楓泡湯。

此外，菊池溪谷被譽為「日本森林浴百選」，每年11月進入最佳賞楓期。當地的夜間點燈活動讓溪谷在夜幕下更加迷人，菊池公園的金黃銀杏林則是俯瞰全城的最佳賞景地。

▲菊池溪谷擁有「日本森林浴百選」美譽，每年秋季滿地鮮豔落葉為步道與溪谷鋪上一層美麗紅毯。

山口縣長門湯本溫泉：600年古湯的創新轉身

山口縣的長門湯本溫泉有超過600年歷史，近年來卻以創新姿態重新進入旅人視野。從「大谷山莊」的國際盛宴到上榜米其林的「别邸音信」，2020年長門湯本地區還獲得日本地方創生大賞，在秋季為旅客準備別出心裁的體驗。

這裡秋季特有的川床露臺「秋眠BAR」，遊客可在紅葉包圍中的88階樓梯上、坐在躺椅與靠墊上，愜意的聽著潺潺流水聲，感受視聽效果兼具的賞楓玩法，夜間點燈活動更為音信川增添一抹秋日浪漫。

▲每逢秋季，大寧寺內的地藏王菩薩會戴上可愛的紅色帽子準備過冬。

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